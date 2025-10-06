شکایت دسته جمعی کاربران موبایل اپل و سامسونگ از کوالکام

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پرس اسوسیشن، گروه حمایت از مصرف کننده ?Which از طرف حدود ۲۹ میلیون کاربر تلفن های هوشمند اپل و سامسونگ در انگلیس این شکایت را ثبت کرده است. محور شکایت مذکور آن است که آیا کوالکام بازار را کنترل کرده یا خیر و در صورت مثبت بودن پاسخ این سوال آیا از موقعیت خود به عنوان یک شرکت برتر سواستفاده کرده است یا خیر.

محاکمه این شرکت به مدت پنج هفته از ششم اکتبر در دادگاه تجدیدنظر رقابت واقع در لندن برگزار می شود. اگر نخستین شکایت گروه ?Whichموفقیت آمیز باشد، احتمالا دادگاه دیگری با تمرکز بر عملکرد کوالکام و خسارتی که شاکیان متحمل شده اند که حدود ۴۸۰ میلیون پوند است، برگزار خواهد شد.

?Which مدعی است کوالکام با سواستفاده از سلطه خود در بازارهای ثبت اختراع و تراشه قانون رقابت انگلیس را نقض کرده است. براساس این اتهامات کوالکام با چنین عملکردی توانسته از تولیدکنندگانی مانند اپل و سامسونگ هزینه های گزاف برای مجوز فناوری ها دریافت کند که همین امر در مرحله بعد به افزایش قیمت ها یا کاهش کیفیت موبایل ها منجر شده است.

این گروه حمایت از مصرف کننده خواستار غرامت برای تمام افرادی است که بین یکم اکتبر ۲۰۱۵ تا ۹ ژانویه ۲۰۲۴ میلادی موبایل های اپل و سامسونگ را خریده اند.

اگر شکایت موفقیت آمیز باشد، تخمین زده می شود هر مصرف کننده به طور متوسط به ازای هر موبایل ۱۷ پوند غرامت دریافت کند.