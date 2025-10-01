به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی زارع مهرجردی در مراسم ششمین رویداد سالانه فناوری مالی و دومین رویداد فین تک و مسابقه استارت آپی داناساز که با محوریت «تحول دیجیتال؛ هوشمندسازی و تاب آوری» امروز صبح در محل پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد،گفت: امروزه تحول دیجیتال دیگر یک انتخاب نیست؛ یک ضرورت است، به‌ویژه در صنعت مالی که به‌عنوان یکی از مهم‌ترین پیشران‌های اقتصادی، نقش حیاتی در رشد و توسعه کشورها ایفا می‌کند.

وی افزود: در سال‌های اخیر، شاهد تغییرات شگرفی در فضای اقتصادی جهانی بوده‌ایم و اقتصادهای پیشرو، رشد و پویایی خود را مدیون بهره‌گیری هوشمندانه از فناوری هستند. صندوق نوآوری و شکوفایی به‌عنوان بازوی اصلی حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و فناوری‌محور، تلاش کرده است مسیرهای سرمایه‌گذاری نوآورانه را برای تزریق فناوری به صنعت مالی هموار کند.

معاون سرمایه‌گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی ضمن اشاره به اینکه بر اساس مدل‌های اقتصادی کلاسیک، رشد اقتصادی تابعی از سه مؤلفه اصلی شامل رشد نیروی کار، رشد سرمایه و رشد بهره‌وری کل عوامل (TFP) است، گفت: مؤلفه سوم که توسط اقتصاددان‌ها به‌عنوان عامل تکنولوژی شناخته می‌شود همان بخشی است که بدون افزایش سرمایه یا نیروی انسانی، باعث رشد GDP می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد اگر کشوری با نیروی کار و سرمایه ثابت، رشد مضاعفی را تجربه می‌کند، علت آن چیزی جز پیشرفت فناوری نیست.

وی تصریح کرد: صندوق نوآوری و شکوفایی با رویکردی فراتر از شاخص‌های صرفاً اقتصادی، طراحی ابزارهای مالی و حمایتی خود را بر اساس نیاز اکوسیستم فناوری کشور تنظیم کرده است. این صندوق به‌عنوان نهاد حاکمیتی، در مراحل مختلف رشد شرکت‌های دانش‌بنیان از شکل‌گیری ایده تا تولید انبوه مشارکت مالی دارد.

مهرجردی افزود: در حوزه فناوری‌های مالی (فین‌تک)، صندوق نوآوری ابزارهایی متنوع برای سرمایه‌گذاری در قالب هم‌سرمایه‌گذاری با سرمایه‌گذاران حرفه‌ای، مشارکت در تأسیس شرکت‌های سرمایه‌گذاری مشترک با بانک‌ها، سرمایه‌گذاری در صندوق‌های vc و صندوق‌های جسورانه شرکتی، تأمین مالی جمعی، و سرمایه‌گذاری در طرح‌های راهبردی فناورانه فراهم کرده است.

مذاکره با بانک‌ها برای تأسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک

معاون سرمایه‌گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی ادامه داد: اخیراً با بهره‌گیری از مجوزهای قانونی جدید در چارچوب ماده ۱۸ قانون جهش تولید دانش‌بنیان، امکان هم‌سرمایه‌گذاری با بانک‌ها تسهیل شده است. در این زمینه، مذاکراتی با بانک‌های بزرگ کشور از جمله ملت، تجارت، پارسیان و پاسارگاد برای تأسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک در حال انجام است.

۴ محور کلیدی صندوق برای تحول در صنعت مالی فناوری

مهرجردی تصریح کرد: صندوق نوآوری در تحلیل خود،چهارمحور کلیدی را به عنوان بسترها تحول در صنعت مالی حوزه فناوری معرفی کرده است که از جمله آنها داده محوری، اتوماسیون و هوش مصنوعی، توکن سازی دارایی ها، پلتفرم های تامین مالی جمعی است.

وی افزود: داده محوری، تحلیل داده‌های مالی، سابقه اعتباری و اطلاعات رفتاری مشتریان، کارایی نظام مالی را افزایش می‌دهد، شمول مالی را ارتقا می‌دهد و واسطه‌گری مالی را مقرون‌به‌صرفه می‌سازد. در محور اتوماسیون و هوش مصنوعی، اتوماسیون فرآیندهای تکراری در بانک‌ها، بیمه‌ها و بازار سرمایه با استفاده از RPA و هوش مصنوعی، سرعت و دقت ارائه خدمات مالی را چند برابر می‌کند. در عین حال، هزینه‌ها به‌شدت کاهش یافته و شفافیت افزایش می‌یابد.

بیش از ۴۰ مجوز برای پلتفرم‌های تأمین مالی جمعی صادر شد

مهرجردی ادامه داد: همچنین باید گفت که در محور کلیدی بعدی یعنی در توکن سازی دارایی ها، تبدیل دارایی‌های فیزیکی مانند املاک، طلا و حتی دارایی‌های دولتی به توکن‌های قابل معامله، نقدشوندگی آن‌ها را بالا برده و امکان سرمایه‌گذاری خرد را برای عموم فراهم می‌کند و در محور پلتفرم‌های تأمین مالی جمعی، در حال حاضر بیش از ۴۰ مجوز برای پلتفرم‌های تأمین مالی جمعی صادر شده، اگرچه بیشتر این پلتفرم‌ها مبتنی بر بدهی هستند اما ظرفیت توسعه پلتفرم‌های سهامی و سرمایه‌گذاری جسورانه همچنان مغفول مانده است.

وی ضمن بیان این مطلب که در سطح جهانی، فناوری‌های مبتنی بر بلاک‌چین، سیستم‌های مالی غیرمتمرکز (DeFi)، توکن‌سازی و ابزارهای تحلیل مبتنی بر یادگیری ماشین به‌شدت مورد استقبال قرار گرفته‌اند اما در ایران این حوزه‌ها هنوز به‌طور فراگیر رشد نکرده‌اند،گفت: عدم ثبات در سیاست‌گذاری و ریسک‌های مقرراتی از جمله چالش‌های اصلی توسعه فین‌تک در کشور است. با این حال، فرصت‌های بزرگی در بخش‌های مغفول‌مانده مانند دیجیتالی‌سازی دارایی‌ها، ایجاد بازارهای سرمایه‌گذاری جایگزین، و توسعه زیرساخت‌های مبتنی بر داده و هوش مصنوعی وجود دارد که می‌تواند مسیر رشد اقتصادی کشور را متحول سازد.

حفظ نقدینگی در چرخه تولید با تأمین مالی زنجیره‌ای

مهرجردی در پایان به موضوع تامین مالی زنجیره ای یا STF اشاره کرد و گفت: صندوق نوآوری با تمرکز بر مدل «تأمین مالی زنجیره‌ای» (STF)، در پی آن است تا با ایجاد حلقه تعهدات مالی شفاف بین بنگاه‌ها، بانک‌ها و سرمایه‌گذاران، منابع مالی را از حالت جزیره‌ای به سمت شبکه‌ای شدن سوق دهد. این مدل، با شفاف‌سازی جریان نقدینگی و تعهدات، از فرار سرمایه جلوگیری کرده و نقدینگی را در چرخه تولید نگه می‌دارد.