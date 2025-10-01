آغاز هشتادوششمین حراج سکه بهار آزادی در مرکز مبادله ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، هشتادوششمین دوره حراج سکه‌های بهار آزادی ضرب ۱۳۸۶ شامل ربع، نیم و تمام سکه، امروز چهارشنبه ۹ مهرماه رأس ساعت ۱۲ در مرکز مبادله ایران آغاز می‌شود.

براساس دستورالعمل برگزاری، سقف خرید برای هر متقاضی حداکثر پنج قطعه و محدودیت خرید سالانه ۲۰ قطعه است. جلسه حراج بر مبنای اولویت قیمت زمان برگزار شده و نتیجه معاملات رأس ساعت ۱۶ اعلام خواهد شد.

سکه‌های خریداری‌شده از تاریخ ۲۱ تا ۲۹ مهر بدون هزینه انبارداری تحویل می‌شوند و از ۳۰ مهر تا ۱۹ آبان، هزینه روزانه ۵۰ هزار تومان به‌ازای هر سکه دریافت خواهد شد. محل تحویل، شعب منتخب بانک ملی بوده و در زمان دریافت سکه، هزینه ۳۰ هزار تومانی هر قطعه نیز باید پرداخت شود.

طبق مقررات، عدم مراجعه برای تحویل در موعد مقرر به‌منزله فسخ معامله و محرومیت ۱۸۰ روزه از خرید در سامانه معاملات خواهد بود.

حراج سکه بهار آزادی در مرکز مبادله ایران یکی از ابزارهای مداخله در بازار طلا و مدیریت تقاضا است که طی سال‌های اخیر با هدف شفاف‌سازی معاملات و پاسخ به تقاضای رسمی برگزار می‌شود. پیش‌تر، بانک مرکزی از طریق بانک کارگشایی و با شیوه رقابتی یا فروش مستقیم، سکه را به بازار عرضه می‌کرد. با راه‌اندازی مرکز مبادله، این فرآیند در قالب حراج‌های منظم و شفاف، همراه با محدودیت‌های سقف خرید و سهمیه سالانه انجام می‌شود تا از احتکار، سفته‌بازی و نوسانات شدید جلوگیری شود. تجربه دوره‌های گذشته نشان داده که زمان تحویل، هزینه انبارداری و نحوه اولویت‌بندی قیمت-زمان در تعیین قیمت نهایی و استقبال متقاضیان نقش کلیدی دارد.