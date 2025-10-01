  1. اقتصاد
۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۱۸

آغاز هشتادوششمین حراج سکه بهار آزادی در مرکز مبادله ایران

هشتادوششمین حراج سکه‌های بهار آزادی ضرب ۱۳۸۶ امروز در مرکز مبادله ایران آغاز شد؛ سقف خرید پنج قطعه برای هر متقاضی و محدودیت سالانه ۲۰ قطعه تعیین شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، هشتادوششمین دوره حراج سکه‌های بهار آزادی ضرب ۱۳۸۶ شامل ربع، نیم و تمام سکه، امروز چهارشنبه ۹ مهرماه رأس ساعت ۱۲ در مرکز مبادله ایران آغاز می‌شود.

براساس دستورالعمل برگزاری، سقف خرید برای هر متقاضی حداکثر پنج قطعه و محدودیت خرید سالانه ۲۰ قطعه است. جلسه حراج بر مبنای اولویت قیمت زمان برگزار شده و نتیجه معاملات رأس ساعت ۱۶ اعلام خواهد شد.

سکه‌های خریداری‌شده از تاریخ ۲۱ تا ۲۹ مهر بدون هزینه انبارداری تحویل می‌شوند و از ۳۰ مهر تا ۱۹ آبان، هزینه روزانه ۵۰ هزار تومان به‌ازای هر سکه دریافت خواهد شد. محل تحویل، شعب منتخب بانک ملی بوده و در زمان دریافت سکه، هزینه ۳۰ هزار تومانی هر قطعه نیز باید پرداخت شود.

طبق مقررات، عدم مراجعه برای تحویل در موعد مقرر به‌منزله فسخ معامله و محرومیت ۱۸۰ روزه از خرید در سامانه معاملات خواهد بود.

حراج سکه بهار آزادی در مرکز مبادله ایران یکی از ابزارهای مداخله در بازار طلا و مدیریت تقاضا است که طی سال‌های اخیر با هدف شفاف‌سازی معاملات و پاسخ به تقاضای رسمی برگزار می‌شود. پیش‌تر، بانک مرکزی از طریق بانک کارگشایی و با شیوه رقابتی یا فروش مستقیم، سکه را به بازار عرضه می‌کرد. با راه‌اندازی مرکز مبادله، این فرآیند در قالب حراج‌های منظم و شفاف، همراه با محدودیت‌های سقف خرید و سهمیه سالانه انجام می‌شود تا از احتکار، سفته‌بازی و نوسانات شدید جلوگیری شود. تجربه دوره‌های گذشته نشان داده که زمان تحویل، هزینه انبارداری و نحوه اولویت‌بندی قیمت-زمان در تعیین قیمت نهایی و استقبال متقاضیان نقش کلیدی دارد.

