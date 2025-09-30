به گزارش خبرگزاری مهر، هشتاد و ششمین دوره حراج سکههای بهار آزادی ضرب سال ۱۳۸۶ در سه نوع ربع، نیم و تمام سکه، فردا ساعت ۱۲ در مرکز مبادله ایران آغاز میشود. شرط ورود به این رقابت، واریز وجه خرید امروز، سهشنبه، از ساعت ۸ صبح تا ۲۳ شب است و پس از این زمان امکان پرداخت وجود نخواهد داشت.
طبق دستورالعمل این حراج، سقف خرید برای هر متقاضی ۵ قطعه در هر دوره و محدودیت سالانه خرید ۲۰ قطعه تعیین شده است. فرآیند حراج به صورت اولویت قیمت زمان انجام میشود و نتایج آن رأس ساعت ۱۶ فردا اعلام خواهد شد.
تحویل سکهها در بازه ۲۱ تا ۲۹ مهر بدون هزینه انبارداری خواهد بود، اما از ۳۰ مهر تا ۱۹ آبان، هزینه انبارداری روزانه ۵۰ هزار تومان برای هر سکه محاسبه میشود. محل تحویل شعب منتخب بانک ملی بوده و متقاضیان موظفند همزمان هزینه تحویل ۳۰ هزار تومان به ازای هر سکه را بپردازند.
بر اساس مقررات، دریافت نکردن سکه در مهلت مقرر به معنی فسخ معامله و محرومیت ۱۸۰ روزه از خرید در سامانه معاملات است، بنابراین خریداران باید مدیریت زمان تحویل را در اولویت قرار دهند.
حراج سکههای بهار آزادی در مرکز مبادله ایران، بهعنوان یکی از ابزارهای شفافسازی و تنظیم بازار، از سال ۱۴۰۱ بهصورت دورهای برگزار میشود. این روش به جای فروش مستقیم یا حراجیهای سنتی، معیار قیمت زمان را اجرا میکند تا هم عدالت در تخصیص و هم کشف واقعی قیمت در بازار حاصل شود. محدودیتهای سالانه و سقف خرید نیز به منظور جلوگیری از ایجاد انحصار و کنترل رفتارهای سفتهبازانه در بازار سکه وضع شدهاند.
نظر شما