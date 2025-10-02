۵ ابهام راهبردی طرح ترامپ برای غزه؛ رؤیافروشی در ازای تسلیم

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه خبری الجزیره در گزارشی به بررسی طرح دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای آتش بس در غزه پرداخته و نوشت که جزئیات و زمان‌بندی‌ها در طرح ۲۰ ماده‌ای که روز دوشنبه در کاخ سفید رونمایی شد، همچنان مبهم است. این طرح ابهامات زیادی دارد که می‌تواند برای آینده فلسطین و منطقه حیاتی باشد.

الجزیره در ادامه به ۵ نکته حیاتی و مهم در این طرح پرداخته که ابهام زیادی در مورد آن وجود دارد، این ۵ نکته عبارتند از:

۱. غزه چگونه اداره خواهد شد؟

این طرح «حاکمیت انتقالی موقت برای یک کمیته فلسطینی تکنوکراتیک غیرسیاسی» را پیش‌بینی می‌کند که بر امور نوار غزه نظارت خواهد داشت، اما چگونگی تشکیل این کمیته یا اینکه چه کسی اعضای آن را انتخاب خواهد کرد، مشخص نیست.

علاوه بر این، این طرح تصریح می‌کند که ترامپ و تونی بلر نخست‌وزیر سابق انگلیس «شورای صلح» را رهبری خواهند کرد که بر کمیته حاکم نظارت دارد؛ اما نقشه راه، ماهیت رابطه بین این کمیته و کمیته فلسطینی، یا اینکه تصمیمات روزمره در چه سطحی اتخاذ خواهد شد را روشن نمی‌کند.

۲. آیا تشکیلات خودگردان فلسطین در تشکیل دولت غزه مشارکت خواهد کرد؟

طرح ترامپ تصریح می‌کند که مقامات انتقالی کنترل غزه را تا زمانی که «تشکیلات خودگردان فلسطین برنامه اصلاحی خود را تکمیل کند» و «بتواند کنترل غزه را به طور ایمن و مؤثر بازگرداند» به دست خواهند گرفت. با این حال، هنوز مشخص نیست که چه کسی تصمیم خواهد گرفت که آیا تشکیلات خودگردان فلسطین برای کنترل غزه آماده است یا خیر؟ یا چه معیارهایی باید برای تصدی امور نوار غزه توسط تشکیلات خودگردان فلسطین رعایت شود؟

در این طرح هیچ جدول زمانی وجود ندارد؛ ما فقط یک بیانیه مبهم را می بینیم. درحالی که نتانیاهو موافقت خود را با این پیشنهاد اعلام کرده، بازگشت تشکیلات خودگردان فلسطین به غزه را رد کرده و گفته است: غزه توسط حماس یا تشکیلات خودگردان فلسطین اداره نخواهد شد.

۳. نیروی بین‌المللی چگونه تشکیل خواهد شد؟

این طرح تصریح می‌کند که امنیت در غزه توسط «یک نیروی ثبات بین‌المللی موقت» تضمین خواهد شد، اما این نیروها از کجا خواهند آمد و مأموریت آن‌ها چیست؟ مشخص نیست که کدام کشورها مایل به اعزام نیرو به غزه هستند، یا کدام یک از آنها طبق این طرح قابل قبول خواهند بود؟

این پیشنهاد همچنین مسئولیت‌ها و قواعد درگیری نیروهای حافظ صلح احتمالی را روشن نمی‌کند و معلوم نیست که آیا این نیرو به عنوان ارتش، نیروی پلیس یا نیروی نظارتی عمل خواهد کرد؟ و آیا مأموریت مقابله با حماس را خواهد داشت؟ و آیا قادر به مبارزه با نیروهای صهیونیستی برای محافظت از فلسطینیان خواهد بود؟

۴. رژیم صهیونیستی چه زمانی از غزه عقب‌نشینی خواهد کرد؟

این پیشنهاد تصریح می‌کند که رژیم صهیونیستی بر اساس معیارها، نقاط عطف و چارچوب‌های زمانی مرتبط با خلع سلاح از غزه عقب‌نشینی خواهد کرد. این بند جدول زمانی برای عقب‌نشینی صهیونیست‌ها یا معیارهای روشنی برای چگونگی و زمان وقوع آن مشخص نمی‌کند.

علاوه بر این، طرح تصریح می‌کند که رژیم صهیونیستی «یک محیط امنیتی» در غزه برای خود حفظ خواهد کرد و این موضوع تا زمانی ادامه خواهد داشت که نوار غزه به طور کامل از هرگونه تهدید تروریستی جدید ایمن شود. اما هیچ اطلاعاتی در مورد اینکه چه کسی در نهایت تصمیم خواهد گرفت که این شرایط چه زمانی برآورده می‌شوند، وجود ندارد.

۵. آیا تشکیل کشور فلسطین مطرح است؟

ترامپ در کنفرانس مطبوعاتی خود در روز دوشنبه گفت که بسیاری از متحدان به طور احمقانه کشور فلسطین را به رسمیت شناخته‌اند، اما به نظر من، آنها این کار را می‌کنند، زیرا از اتفاقات کنونی خسته شده‌اند. این پیشنهاد به احتمال تشکیل یک کشور فلسطینی در پشت دیواری ضخیم از ابهام، شرایط و محدودیت‌ها اشاره دارد.

این طرح می‌گوید: «همانطور که بازسازی غزه پیش می‌رود، و زمانی که برنامه اصلاحی تشکیلات خودگردان فلسطین به درستی اجرا شود، ممکن است سرانجام شرایط برای یک مسیر معتبر به سوی تعیین سرنوشت فلسطینی و تشکیل کشور، که ما آن را به عنوان آرزوی مردم فلسطین به رسمیت می‌شناسیم، فراهم شود.»

بنابراین، توسعه غزه و اصلاحات تشکیلات خودگردان فلسطین به عنوان پیش‌شرط تعیین شده‌اند و حتی در آن صورت، ترامپ از عبارت «ممکن است» برای صحبت در مورد آغاز مذاکرات برای تشکیل یک کشور فلسطینی استفاده کرده است که به این معنی است که این امر به هیچ وجه تضمین شده نیست.

این طرح حتی حق فلسطینیان برای تشکیل دولت مستقل را به رسمیت نمی‌شناسد، بلکه تصریح می‌کند که تشکیل یک دولت مستقل، هدفی است که فلسطینیان به دنبال آن هستند. لذا این بند نیز مانند سایر مفاد بیانیه با ابهام و عدم وضوح همراه است.