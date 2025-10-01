قیمومیت جدید
نزدیک به دو سال از تراژدی غزه و نسلکشی مردم فلسطین بهدست رژیم صهیونیستی میگذرد؛ دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا و از حامیان اصلی تلآویو، بهتازگی طرحی ۲۰ بندی را با عنوان «طرح صلح ترامپ برای غزه» ارائه کرده است. شماری از کشورهای منطقه و برخی متحدان اروپایی واشنگتن با این چارچوب همراهی نشان دادهاند و بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم نیز از آن حمایت کرده است.
در مقابل، حماس و دیگر نیروهای مقاومت اعلام کردهاند که در حال بررسی و مطالعه این طرح هستند.
هرچند برخی دولتها از این طرح رئیسجمهور آمریکا استقبال کردهاند، منتقدان میگویند بسیاری از بندهای مربوط به تعهدات رژیم «مبهم و مشروط» است و عملاً به سود صهیونیستها تمام میشود، محاصره و «قیمومیت» را تثبیت میکند، نیروهای مقاومت را از حکمرانیِ پساجنگ غزه کنار میگذارد و دستاورد ملموسی برای مردم فلسطین هم ندارد.
پرونده «قیمومیت جدید؛ بررسی طرح صلح ترامپ برای غزه» در گروه بینالملل خبرگزاری مهر، ارکان این طرح، میزان امکانپذیری و سازوکار اجرا و همچنین پیامدهای سیاسی، امنیتی و انسانی آن را بررسی میکند.