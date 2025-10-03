  1. بین الملل
۱۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۵۶

واکنش وزیر خارجه پاکستان به طرح ترامپ درباره غزه

وزیر خارجه پاکستان به طرح ترامپ درباره غزه واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان امروز جمعه گفت: بندهای بیست گانه که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در طرح خود درباره غزه اعلام کرد، با پیش‌نویسی که گروهی از کشورهای اسلامی پیشنهاد کردند، سازگار نیست.

اسحاق دار به نمایندگان پارلمان پاکستان گفت: بندهای بیست گانه که ترامپ اعلام کرد، از طرف ما نیست. این همان طرحی که ما (به رئیس جمهور آمریکا) پیشنهاد کردیم نیست. تغییراتی در پیش‌نویسی که ما ارائه کردیم ایجاد شده است.

ترامپ روز دوشنبه طرح خود را برای پایان دادن به جنگ رژیم صهیونیستی علیه غزه ارائه کرد.

