سید حسن نصرالله؛ نماد مقاومت و وحدت در دل مردم سیستان و بلوچستان

خبرگزاری مهر -گروه استان ها، فاطمه گلوی: مردم استان سیستان و بلوچستان، با وجود تنوع قومی و مذهبی، همواره ارادت خاصی به جبهه مقاومت و به‌ویژه شخصیت‌هایی چون سید حسن نصرالله داشته‌اند. برای بسیاری از مردم این دیار، سید حسن نه فقط یک رهبر سیاسی یا نظامی، بلکه نمادی از عزت، غیرت دینی و ایستادگی در برابر ظلم است.

در منطقه‌ای که خود سال‌ها طعم محرومیت، و فشار را چشیده، مردم بهتر از هر کسی مفهوم مقاومت را درک می‌کنند. آن‌ها سید حسن نصرالله را چون صدای رسای مظلومان عالم می‌دانند که با شجاعت و ایمان، در برابر قدرت‌های استکباری ایستاده است.

در شهرها و روستاهای سیستان و بلوچستان، نام سید مقاومت با احترام و افتخار بر زبان‌ها جاری است. در مراسم‌های مذهبی، تجمعات فرهنگی و حتی جلسات قرآنی، بارها از مواضع و صلابت او یاد می‌شود.

برگزاری مراسم نخستین سالگرد سید مقاومت در ۶۰ نقطه استان

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: جایگاه سید حسن نصرالله نزد مردم این خطه، ریشه در باورهای عمیق دینی، نگاه ظلم‌ستیز و حمایت از مظلوم دارد. آنان او را نه یک رهبر شیعه، بلکه یک مجاهد جهانی برای عدالت می‌دانند که دل همه آزادگان را به خود جلب کرده است.

حجت الاسلام المسلمین علی خیور ادامه داد: مراسم سالگرد شهادت فرماندهان حزب‌الله با حضور گسترده مردم و هیأت‌های مختلف در مسجد جامع زاهدان برگزار شد.

وی افزود: این مراسم به طور محوری در بیش از ۶۰ نقطه از استان نیز هم‌زمان برگزار شده است تا یاد و پیام شهدای حزب‌الله را در سطح استان گسترش دهند.

ایستادگی در برابر ظلم و ستم محصول تشکیلاتی و همراهی مردم است

‌رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گفت: هدف اصلی از برگزاری این مراسم الگوبرداری از سیره عملی سید حسن نصرالله و فرماندهی حزب‌الله و جبهه مقاومت است؛ او تأکید کرد که ایستادگی در برابر جریان استکباری و ظلم تنها مربوط به فردی واحد نبود، بلکه محصول کار تشکیلاتی و همراهی مردم است.

وی افزود: رهبر معظم انقلاب نیزبا اشاره به نقش و سیره سید حسن نصرالله اشاره کرده‌اند و این سیره تبدیل به یک مکتب فرهنگی شده که جریان مقاومت و مقابله با استکبار را نهادینه ساخته است.

حجت الاسلام خیور در پایان بیان کرد: اگر امروز می‌گوییم اسرائیل کودک‌کش و آمریکا جنایتکار است، این نتیجه تأثیر مکتب سید حسن نصرالله و شهدای حزب‌الله و جبهه مقاومت است که دشمن را از مواضع خود به عقب رانده و دستش را آلوده به خون کودکان و زنان و مردان عزیز کرده است.

سید حسن نصرالله الگویی برای همه آزادگان جهان است

جانباز دفاع مقدس در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: امروز در نشستی معنوی و باشکوه که با حضور پرشور مردم و علاقمندان به آرمان‌های مقاومت برگزار شد، یاد و خاطره سید مقاومت، حضرت سید حسن نصرالله، و دیگر فرماندهان و شهدای خط مقاومت گرامی داشته شد. این مراسم فرصتی بود تا بار دیگر عظمت و جایگاه والای این مجاهدان بی‌نظیر برای جهان اسلام و آزادگان عالم یادآوری و تجلیل شود.

محمد زاهدشیخی گفت: در سخنرانی‌هایی که در این جلسه ایراد شد، تأکید شد که سید حسن نصرالله و همرزمانش، به‌ویژه در مسیر جهاد و ایستادگی در برابر ظلم و استکبار، نه تنها یک شخصیت کم‌نظیر و بی‌بدیل برای جهان اسلام هستند بلکه الگویی بزرگ برای همه آزادگان جهان به شمار می‌روند. این نشست‌ها و تجلیل‌ها نشان‌دهنده اهمیت حفظ و انتقال فرهنگ مقاومت و ایستادگی است که امروز به مکتبی جهانی تبدیل شده است و قلب‌های احرار عالم را به هم پیوند زده است.

جریان مقاومت؛ برگرفته از ایمان و شجاعت است

وی افزود: یکی از نکات برجسته در این مراسم، اشاره به دغدغه‌های رهبر فرزانه انقلاب بود که همواره بر حمایت از مظلومان و دفاع از مردم فلسطین و غزه تأکید دارند. ایشان بارها با نقل سخنی از نهج البلاغه، پیام حمایت از مستضعفان و مقابله با ظالمان را به جهانیان اعلام کرده‌اند. امروز شاهدیم که این آرمان و مسیر، نه تنها در منطقه بلکه در سطح جهان مورد لبیک و حمایت اقشار مختلف مردم قرار گرفته است.

جانباز دفاع مقدس به یادآوری خون دل‌ها و فداکاری‌های شهدای مقاومت پرداخت و تأکید کرد: این ایثارگری‌ها، که توسط سید و سالار شهدای مقاومت، سید حسن نصرالله و همراهانش داده شده است، موجب شده است که جریان مقاومت به عنوان نیرویی سرسخت و الهام‌بخش در برابر استکبار جهانی و اشغالگران قد علم کند و دشمن را به عقب براند. این مسیر مقاومت، برگرفته از ایمان، شجاعت و پایمردی است که به نمادی جهانی تبدیل شده است.

زاهد شیخی در پایان خاطرنشان کرد: عهد می بندیم که راه شهدا و سید مقاومت را با قدرت ادامه دهیم و به امید خداوند، به زودی شاهد تحقق وعده‌های الهی و برپایی عدالت و آزادی برای همه مظلومان عالم باشیم.

زنده نگه داشتن یاد شهدا؛ ادامه دادن مسیر آن هاست

سر طائفه کرد تمین در گفت و گو با خبرنگار مهر شهادت را هنر مردان خدا توصیف کرد و تاکید داشت: زنده نگه‌داشتن یاد شهیدان و استمرار پیام آنان از خودِ شهادت نیز مهم‌تر است؛ شهادت تنها از آن کسانی نیست که در میدان‌های جنگ به خون غلتیده‌اند، بلکه به هر کسی که در راه خدا و برای حفظ دین و اصول اسلامی جان می‌دهد، این عنوان تعلق دارد. زنده نگه‌داشتن یاد این عزیزان، به نوعی ادامه دادن مسیر شهادت است.

مولوی عبدالنبی کرد با اشاره به اهمیت ایثار در دین اسلام، شهادت را در بردارندهٔ اقتدار، صلابت و وحدت میان مسلمانان دانست و افزود: شهادت تنها یک عمل فردی نیست، بلکه اثری عمیق بر جامعهٔ مسلمانان دارد. شهدا به ما آموختند که وحدت مسلمانان و پایبندی به اصول الهی می‌تواند تمامی چالش‌ها و تفرقه‌ها را از بین ببرد.

وی در ادامه به شهدای انقلاب اسلامی و به ویژه شهید سید حسن نصرالله اشاره کرد و گفت: این بزرگواران نه تنها در برابر دشمنان خارجی ایستادند بلکه در برابر تمامی تهدیدات داخلی نیز با صلابت ایستادگی کردند. شهیدسید حسن نصرالله، به‌عنوان اولین ایثارگر این مسیر، نقش مهمی در تقویت وحدت مسلمانان و شکوفایی جامعه اسلامی ایفا کرد.

سر طائفه کرد تمین همچنین از اهمیت حضور همه‌جانبهٔ مسلمانان در عرصه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی بیان کرد: ما باید بدانیم که مقاومت در برابر دشمنان اسلام تنها به نهادهای دولتی محدود نمی‌شود. هر فرد مسلمان، از هر گروه و مذهب، باید در این راه سهیم باشد و در دفاع از اصول اسلام و وحدت مسلمانان گام بردارد.

سید حسن نصرالله نماد شجاعت و دفاع از مظلومان است

مولوی کرد در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد که حتی اگر پرچم اسلام در دستان فردی قرار گیرد که از ایمان راسخ برخوردار است، شهادت در پی آن خواهد بود و هیچ‌گاه تلاش‌های آن فرد بی‌ثمر نمی‌ماند و افزود: در اسلام، هر کس که در راه حق و با نیت پاک حرکت کند، نه تنها شهادت را می‌پذیرد بلکه آثار و حرکت‌های او نیز همواره در تاریخ باقی خواهد ماند.

وی در پایان از مردم خواست تا همواره در کنار یکدیگر باقی بمانند و به یاد شهدای اسلام و آزادی، همچنان برای تحکیم وحدت و عدالت در میان مسلمانان تلاش کنند.

با نگاهی به علاقه و ارادت مردم سیستان و بلوچستان به سید حسن نصرالله، می‌توان به این نتیجه رسید که جایگاه او فراتر از وابستگی مذهبی یا سیاسی است. او برای مردم این خطه، نماد مقاومت، شجاعت و دفاع از مظلومان است؛ شخصیتی که توانسته دل‌های اهل‌سنت و شیعه، بلوچ و غیر بلوچ را به یکدیگر نزدیک کند.

ارزشمندی سید حسن نصرالله در میان مردم این استان، دلیلی است بر این حقیقت که هر جا مظلومی باشد، فطرت انسان‌های آزاده به سوی یاری او متمایل می‌شود؛ و سید مقاومت، ترجمان همین فطرت و صدای رسای عدالت‌خواهی در دنیای امروز است.