امام جمعه کرمانشاه: شهید نصرالله «مجاهد کبیر» و مایه فخر امت اسلام است

حجت‌الاسلام حبیب‌الله غفوری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فرازهایی از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص شهید سید حسن نصرالله اظهار داشت: در یک سالی که از شهادت این فرمانده بزرگ جبهه مقاومت گذشت، رهبر حکیم و فرزانه انقلاب اسلامی تعابیر بسیار کم‌نظیر و بی‌سابقه‌ای در وصف این شهید والامقام بیان فرمودند که در مورد کمتر شخصیتی چنین تعبیراتی به کار گرفته شده است.

وی افزود: رهبر معظم انقلاب پس از شهادت سید حسن نصرالله، بارها فرمودند که ما عزاداریم و حتی تصریح کردند: شخصاً در شهادت این شخصیت بزرگ به حق عزادار هستند؛ این در حالی است که چنین تعابیری در مورد دیگر شخصیت‌ها سابقه نداشت و نشان از عظمت جایگاه سید حسن نصرالله دارد.

نماینده ولی‌فقیه در استان کرمانشاه با اشاره به تعبیر «مجاهد کبیر» که رهبر معظم انقلاب برای توصیف سید حسن نصرالله به کار بردند، گفت: این تعبیر بسیار عظیم و کم‌نظیر است و نشان‌دهنده مقام والای جهاد، استقامت، ایثار و فداکاری این مرد بزرگ تاریخ معاصر است. او نه تنها یک مجاهد نستوه بلکه یک فرمانده بی‌نظیر در جبهه مقاومت بود که نقش تاریخی و سرنوشت‌سازی را ایفا کرد.

حجت الاسلام غفوری تأکید کرد: در بیانات رهبر معظم انقلاب در نماز جمعه نصر، ایشان سید حسن نصرالله را «برادر عزیزم» و «مایه فخرم» خطاب کردند و فرمودند که این شخصیت بزرگ «مایه عزت عالم اسلام» و «زبان گویای ملت‌های منطقه» بوده است. این عبارات بیانگر عظمت کم‌نظیر شخصیت سید حسن نصرالله و جایگاه او در قلب امت اسلامی است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: سخنان رهبر معظم انقلاب درباره شهید سید حسن نصرالله نه تنها بیانگر عمق رابطه قلبی و معنوی معظم‌له با این فرمانده شهید است بلکه نشان‌دهنده عظمت شخصیت و تأثیرگذاری او در جبهه مقاومت و در معادلات منطقه‌ای و جهانی به شمار می‌رود.