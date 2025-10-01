‌خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - هیفاء پردل؛ یک سال از شهادت سید حسن نصرالله، رهبر کاریزماتیک حزب‌الله لبنان و ستاره درخشان جبهه مقاومت می‌گذرد؛ شخصیتی که نه‌تنها در لبنان، بلکه در سراسر جهان اسلام، نماد ایستادگی، شجاعت و خردمندی سیاسی به شمار می‌رفت و امروز، خاورمیانه دوران تازه‌ای را تجربه می‌کند؛ دورانی که سایه میراث فکری و عملی سید مقاومت همچنان بر تحولات منطقه سنگینی می‌کند.

بی‌تردید، سید حسن نصرالله یکی از مؤثرترین چهره‌های محور مقاومت بود؛ مردی که با نگاهی راهبردی و روحیه‌ای استوار، توانست پیوندی ناگسستنی میان گروه‌های مقاومت منطقه‌ای و جمهوری اسلامی ایران برقرار کند.

او با شخصیتی کاریزماتیک و خرد سیاسی کم‌نظیر، جبهه‌ای را بنا نهاد که فراتر از یک ائتلاف نظامی، به یک محور اجتماعی سیاسی با تأثیر مستقیم در معادلات منطقه‌ای تبدیل شد.

نقش بی‌بدیل وی در استحکام و انسجام‌بخشی به صفوف مقاومت، به‌ویژه در هماهنگی میان حزب‌الله لبنان، حشدالشعبی عراق، انصارالله یمن و دیگر نیروهای همسو با ایران، بر کسی پوشیده نیست.

نصرالله با مهارت و شجاعتی کم‌نظیر، مجموعه‌ای متنوع از نیروهای محلی و ملی را به جبهه‌ای واحد بدل ساخت؛ جبهه‌ای که نه تنها در میدان نبرد، بلکه در عرصه سیاست، رسانه و فرهنگ نیز اثرگذار شد.

رابطه راهبردی حزب الله با جمهوری اسلامی ایران

سید حسن نصرالله همواره رابطه‌ای تنگاتنگ و عمیق با جمهوری اسلامی ایران داشت، او حزب‌الله را به‌عنوان یکی از بازوهای اصلی ایران در منطقه تثبیت کرد و با تبیین اهداف مشترک، همسویی کامل خود با سیاست‌های جمهوری اسلامی را نشان داد و این همگرایی، موجب تحکیم ساختار محور مقاومت و افزایش عمق راهبردی ایران در خاورمیانه شد.

در ایران، جایگاه نصرالله جایگاهی ویژه و کم‌نظیر بود و او نه تنها از منظر سیاسی و استراتژیک، بلکه از منظر ایدئولوژیک و معنوی نیز پیوندی ریشه‌دار با جمهوری اسلامی داشت.

شکل‌گیری حزب‌الله پس از جنگ ۱۹۸۲ لبنان، پیوندی عمیق میان این جریان و مقامات جمهوری اسلامی ایجاد کرد و همین پیوند، پشتوانه‌ای استراتژیک برای محور مقاومت شد و در نگاه ملت ایران، نصرالله همواره سمبل مقاومت در برابر اسرائیل و حامی صادق آرمان فلسطین شناخته می‌شود.

سید حسن نصرالله در ایران، نه صرفاً یک رهبر لبنانی، بلکه نمادی از مقاومت در برابر صهیونیسم، متحدی استراتژیک برای جمهوری اسلامی و شخصیتی الهام‌بخش برای جریان‌های سیاسی و رسانه‌ای محسوب می‌شود. جایگاه او در ایران، هم سیاسی و هم نمادین است و حضور او در تحولات منطقه‌ای برای جمهوری اسلامی اهمیتی راهبردی داشت.

با شهادت نصرالله، طبیعی بود که خلأیی بزرگ در محور مقاومت احساس شود؛ اما ساختار منسجم حزب‌الله و تربیت نسل تازه‌ای از فرماندهان متعهد، مانع از فروپاشی این جبهه شد. برعکس، شهادت نصرالله به عاملی برای انسجام و اتحاد بیشتر بدل گشت و نشان داد که این محور، صرفاً متکی بر شخص نیست، بلکه بر پایه اندیشه‌ای ریشه‌دار بنا نهاده شده است.

پس از افزایش تحرکات رژیم صهیونیستی و ایالات متحده، محور مقاومت با الهام از میراث سید مقاومت، اتحاد و آمادگی خود را به نمایش گذاشت و در برابر تهدیدها با هوشمندی پاسخ داد و فضای منطقه به‌روشنی نشان داد که حتی در غیاب رهبر کاریزماتیک خود، محور مقاومت همچنان آماده ایستادگی و پاسخگویی مؤثر است.

با گذشت یک سال از شهادت سید حسن نصرالله، رهبر کاریزماتیک حزب‌الله لبنان، منطقه خاورمیانه دوران جدیدی از تحولات را تجربه می‌کند.

‌

تغییر معادلات قدرت به سود مقاومت

کارشناسان عرب و تحلیلگران منطقه‌ای در میزگرد سه‌ساعته‌ای که توسط شبکه المیادین برگزار شد، بر این نکته تأکید کردند که موازنه قدرت در حال تغییر به سود محور مقاومت است.

دکتر حسن مرهج، کارشناس مسائل خاورمیانه، در این نشست بیان کرد: واکنش‌های اخیر محور مقاومت به اقدامات رژیم صهیونیستی، نشانه‌ای آشکار از افزایش هماهنگی و انسجام میان گروه‌های مقاومت تحت رهبری ایران است و این تحولات به اسرائیل پیامی روشن می‌دهد که دوران تجاوزهای بی‌پاسخ به سر آمده است.

وی همچنین افزود: نقش جمهوری اسلامی ایران پس از شهادت نصرالله پررنگ‌تر از گذشته شده است و ایران با تقویت همکاری‌های سیاسی، نظامی و رسانه‌ای، به هدایت و حمایت محور مقاومت ادامه داده و با بهره‌گیری از نام و یاد نصرالله، وحدت راهبردی را میان متحدانش حفظ کرده است.

دکتر ربیع برکات، دیگر تحلیلگر عرب، معتقد است ایالات متحده و متحدانش در منطقه اکنون در برابر گزینه‌های دشوار قرار گرفته‌اند؛ از یک‌سو خواهان حمایت بی‌قید و شرط از اسرائیل هستند و از سوی دیگر، از گسترش درگیری به سطحی منطقه‌ای بیم دارند.

وی تصریح می‌کند: تغییر موازنه قوا، متحدان عرب آمریکا را به اتخاذ رویکردی محتاطانه‌تر واداشته است و حتی برخی از این کشورها به دنبال کانال‌های ارتباطی مستقیم با ایران و گروه‌های مقاومت هستند.

وی در ادامه می‌افزاید: مقاومت فلسطین امروز، به برکت حمایت‌های منطقه‌ای و پیشرفت‌های چشمگیر در عرصه‌های نظامی و اطلاعاتی، توانسته موازنه بازدارندگی را بر اسرائیل تحمیل کند و هرگونه بحران تازه، پیامدهایی گسترده‌تر از گذشته خواهد داشت و اسرائیل باید خود را برای ورود به دوره‌ای جدید از چالش‌های امنیتی و مشروعیتی آماده کند.

آینده محور مقاومت؛ میراثی زنده و الهام‌بخش

کارشناسان بر این باورند که هرچند جایگاه شخص نصرالله در محور مقاومت بی‌بدیل بود، اما چارچوب مقاومتی که او بنا نهاد، پس از شهادتش نیز الهام‌بخش نسل جدیدی از رهبران و نیروهای مقاومت باقی مانده است و امروز حزب‌الله و متحدانش، با تکیه بر میراث فکری و عملی او و با پشتوانه جمهوری اسلامی ایران، خود را برای رویارویی با تهدیدات آینده آماده می‌کنند.

شهادت سید حسن نصرالله، بی‌شک ضایعه‌ای بزرگ برای محور مقاومت و ایران بود؛ اما شخصیت استثنایی، مدیریت هوشمندانه و بینش راهبردی او، بنایی مستحکم برای استمرار مقاومت در منطقه بنا نهاد، بنایی که نه‌تنها پس از شهادت او فرونریخت، بلکه روزبه‌روز استوارتر و نیرومندتر شده است.

بدین‌سان، میراث نصرالله همچنان زنده است، میراثی که در قامت نسل‌های تازه از مجاهدان و رهبران مقاومت تجلی می‌یابد و در پرتو حمایت ایران، چراغی فروزان برای آینده منطقه باقی خواهد ماند.