به گزارش خبرگزاری مهر، حسین خدرویسی معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد گفت: یک میلیون و ۳۶۰ هزار خانوار معادل ۵۸ درصد خانواده‌های تحت حمایت کمیته امداد، سالمند هستند.

وی افزود: در مجموع یک میلیون ۶۲۱ هزار سالمند، تحت حمایت کمیته امداد هستند که از این تعداد یک میلیون و ۳۷ هزار نفر زن سالمند و ۵۸۴ هزار نفر مرد هستند.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد اظهار کرد: ۶۵۳ هزار نفر از سالمندان تحت حمایت در شهرها ساکن هستند و ۹۶۸ هزار نفر نیز ساکن مناطق روستایی کشور هستند.

خدرویسی ادامه داد: از تعداد کل سالمندان تحت حمایت، یک میلیون و ۲۴ هزار نفر بین ۶۰ تا ۷۴ سال، ۵۱۶ هزار نفر بین ۷۵ تا ۸۹ سال و حدود ۸۱ هزار نفر بالاتر از ۹۰ سال سن دارند.

وی اضافه کرد: همچنین ۲۳۳۱ نفر از سالمندان تحت حمایت دارای بیماری خاص و ۳۰ هزار نفر از آنان نیز دارای بیماری صعب‌العلاج هستند.