حمایت کمیته امداد از ۴۱ هزار سالمند تهرانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کمیته امداد، حسین فتحآبادی، معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد استان تهران، با گرامیداشت نهم مهر روز جهانی سالمندان، از همه خدمات و به صورت ویژه ارائه خدماتی چون پوشش درمانی رایگان برای سالمندان زمینگیر و اعزام گروهی از سالمندان به همایش ملی در مشهد خبر داد.
وی در تشریح آمار سالمندان تحت حمایت استان تهران اعلام کرد: تعداد کل سالمندان تحت حمایت ۴۱ هزار و ۱۷۹ مددجو است که از این تعداد ۳۴ هزار و ۶۰ مددجو ساکنان شهری و ۷ هزار و ۱۱۹ مددجو ساکنان روستایی هستند.
فتحآبادی به تشریح جزئیات برنامههای این نهاد برای سالمندان پرداخت و گفت: خدمات درمانی، حمایت های مالی و معیشتی، برنامه های فرهنگی و زیارتی و … از جمله برنامه های این نهاد برای سالمندان تحت حمایت است.
معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد استان تهران، تعداد سالمندان زمینگیر تحت حمایت را ۹۶۶ نفر و تعداد مبتلایان به بیماریهای خاص و صعبالعلاج را ۴ هزار و ۶۰۰ نفر اعلام کرد.
وی ادامه داد: در هفته ملی سالمند، مبلغ یک میلیارد و ۵۰۰ هزار تومان برای حمایت از سالمندان تحت حمایت اختصاص یافته که در قالب کارت هدیه و بستههای حمایتی و بهداشتی به آنان اهدا شد.
فتحآبادی از اعزام ۳۰ نفر از سالمندان تحت حمایت به همایش ملی سالمندان در مشهد مقدس خبر داد و افزود: همچنین برنامههایی چون برگزاری جشنها، اردوهای داخلی و دیدار با سالمندان توسط مسئولان در دستور کار قرار گرفته است.
نظر شما