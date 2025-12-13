جزئیات فعالیت سامانه بارشی اخیر در استان بوشهر

پیام مساعدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سامانه بارشی اخیر نقاط مختلف استان بوشهر را تحت تأثیر قرار داد که میانگین بارش در استان بوشهر ۲۶.۲ میلیمتر بوده است.

وی با بیان اینکه در شهرستان گناوه بیشترین میزان بارندگی در روستای چهارروستایی با ۱۰۲ میلیمتر ثبت شده است افزود: در شهرستان دشتی نیز بیشترین بارش در سرمک با ۲۷ میلیمتر ثبت شده است.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر خاطرنشان کرد: در شهرستان دیر لمبدان با ۱۹ میلیمتر و در شهرستان دیلم نیز بندر عامری با ۹۲ میلیمتر بیشترین بارندگی را داشته اند.

وی با بیان اینکه در شهرستان بوشهر بیشترین بارندگی مربوط به چاه‌کوتاه با ۳۴ میلیمتر بوده است اضافه کرد: در تنگستان ۵۳ میلیمتر بارندگی در روستای سمل شمالی ثبت شده و در شهرستان جم نیز بیشترین بارندگی مربوط به گندمزار به ۳۵ میلیمتر بوده است.

مساعدی با بیان اینکه در شهر عسلویه ۶۹ میلیمتر ثبت شده است ادامه داد: در دشتستان بیشترین بارش‌ها مربوط به وحدتیه با ۴۸ میلمیتر بوده است.