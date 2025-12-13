خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: همانطور که معارف قرآنی و روایی نیز تصریح می‌کنند زن و مرد برای دستیابی به آسایش و آرامش ازدواج می‌کنند و زندگی مشترک تشکیل می‌دهند تا در کنار هم به کمال و سعادت برسند اما این مهم در سایه زندگی مشترک بادوام و زناشویی موفق با ارتباط صحیح زوجین حاصل می‌شود. بنابراین ازدواج موفق، دغدغه افراد است که به دنبال همسری همراه و حمایت‌کننده و سالم هستند تا یک زندگی مشترک بادوام و آرام را تشکیل دهند و در فضایی مطلوب به پرورش فرزندان بپردازند. برای داشتن یک زندگی مشترک بادوام عوامل و مؤلفه‌های فراوانی مطرح می‌شود که برخی از این مؤلفه‌ها در گفتگو با زهرا شریفی، دکترای روانشناسی، مدرس حوزه و دانشگاه و مشاور خانواده و ازدواج مرور شده است.

دوام زندگی مشترک در سایه ارتباط مؤثر زوجین

زهرا شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه یکی از راهکارهای مهم دوام زندگی مشترک داشتن ارتباط مؤثر بین زوجین است، اظهار کرد: صحبت کردن درباره زندگی زناشویی، احساسات، نیازها و انتظارات باعث شکل‌گیری ارتباط بهتر و عمیق‌تر زوجین می‌شود و این گفتگو به شرطی کارساز است که زن و مرد بدون قضاوت به هم گوش دهند.

مشاور و روانشناس خانواده با ذکر اینکه گاه زن و شوهر در صحبت‌هایشان سریع به دنبال قضاوت و پیش داروی و تخریب شخصیتی طرف مقابل هستند، ادامه داد: آنان اگر برای ارتباط مؤثر و بدون قضاوت باشند سریع‌ترین نتیجه این صحبت‌ها، ایجاد الفت و صمیمیت بیشتر و حس احترام متقابل خواهد بود که پایه‌های زندگی را مستحکم و فضای خانه را خاصه برای فرزندان امن و آرام می‌کند.

شریفی داشتن فکر باز را دیگر مؤلفه مهم دوام زندگی مشترک عنوان و بیان کرد: این بدان معناست که زن و مرد نقاط منفی ذهن را دور بریزند و در برابر طرف مقابل حالت تهاجمی نداشته باشند. خاصیت فکر باز زن یا شوهر این است که در برابر هر اظهار نظر یا رفتار طرف مقابل موضع منفی نگیرد.

وی با تأکید بر اینکه بسیاری از مشکلات زوجین حاصل همین فکر منفی و پیش‌داوری منفی و برچسب زدن به یکدیگر است، افزود: همین امر باعث شده که طرفین حال خوش خود و طرف مقابل را سلب کنند و فضای خانه نیز متأثر از این نقیصه خواهد بود.

زوجین برای داشتن فکر باز تلاش و تمرین کنند

شریفی با تأکید بر اینکه زوجین باید برای داشتن فکر باز تلاش و تمرین داشته باشند، ادامه داد: زن و مرد نباید به هر مسئله‌ای نگاه منفی داشته باشند بلکه نیمه پر لیوان را ببینند. برخی‌ها متأسفانه آنچنان گرفتار فکر منفی هستند که هر آنچه می‌بینند و می‌شنوند را قضاوت کرده و برچسب می‌زنند و این باعث ایجاد مشکلات عدیده در زندگی این دست افراد بدبین و منفی‌نگر و اطرافیان آنان شده است.

این مدرس حوزه و دانشگاه با بیان اینکه عشق‌ورزی به همسر و داشتن رفتار خوش و پسندیده از کلیدی‌ترین رازهای دوام زندگی مشترک است، توضیح داد: آغاز زندگی با دوست داشتن و تداوم آن با اکسیر عشق، زیباترین دستاورد زندگی مشترک زن و شوهر است اما پرسش اینجاست که زن و مرد چگونه می‌توانند دوست داشتن را تبدیل به عشق کنند.

شریفی ادامه داد: در روایات ما به زیبایی به این پرسش پاسخ و تأکید شده است که راز عشق میان انسان‌ها داشتن اخلاق نیکو و خوش است. امام رضا (ع) در حدیثی به نقل از پیامبر اسلام (ص) فرمودند: نزدیک‌ترین شما به من در روز قیامت، خوش اخلاق‌ترین شما و بهترین شما نسبت به خانواده‌اش است.

اخلاق خوش؛ عامل تقویت الفت بین زوجین

وی با ذکر اینکه محبت و خدمت زن و مرد در کانون خانواده باعث ایجاد یک فضای زیبا و بالنده و پرورش دهنده در خانه می‌شود، گفت: وقتی منِ مادر یا همسر بدانم اجر رفتار خوب و اخلاق نیکویم نزد خدا پسندیده و مورد تأیید اهل بیت (ع) است یقیناً نیازی به تشویق دیگران برای این خوش اخلاقی ندارم و لذا انتظاراتم از همسر و فرزندان کمتر و عشق و محبتم نسبت به آنها بیشتر و بیشتر می‌شود.

شریفی یادآور شد: خوش خلقی در خانواده آثار معجزه گونه در دوران زندگی مشترک و ایجاد فضای مناسب و بالنده برای فرزندان دارد و همسران با داشتن این رویکرد خداپسندانه می‌توانند بیشتر و بهتر با هم الفت گیرند و روابط خوب و خوش را تجربه کنند. چه بخواهیم و چه نخواهیم روزهای زندگی مشترک طی خواهد شد اما چه خوب است که روزها و شب‌هایمان را با دلخوشی و خوش خلقی کنار هم سپری کنیم تا فرزندان هم ببینند و یاد بگیرند.

وی تاکید کرد: زوجین برای تداوم زندگی مشترک باید متخلق به اخلاق خوش و صفات والایی همچون صداقت و راستگویی، وفاداری، عدالت، فداکاری، ایثار و از خودگذشتگی باشند و با اعضای خانواده خاصه همسر، نرم‌خو و مهربان باشند.

شریفی با اشاره به حدیثی از امام صادق (ع) که فرمودند «هیچ زندگی گواراتر از اخلاق و رفتار پسندیده نیست»، تصریح کرد: حُسن خلق باعث خواهد شد که فضای خانواده همواره شاد و بانشاط باشد و اعضای خانواده در کمال عشق و مودت زندگی کنند. ضمن اینکه نرم‌خویی بر طبق آموزه‌های قرآنی و روایی در آخرت نیز نجات‌بخش انسان خواهد بود و خانواده‌ای که اعضای آن نسبت به هم نرم‌خو و خوش‌خلق هستند، بهشتی است.

وی یادآور شد: یکی از ریشه‌های اصلی و مهم فروپاشی خانواده‌ها بداخلاقی زن یا مرد در خانه است که تداوم زندگی را برای طرف مقابل غیرقابل تحمل و غیرممکن می‌کند لذا زوجین باید توجه ویژه به اخلاق حسنه و حسن خلق برای دوام زندگی مشترک داشتن باشند.

این مشاور و روانشناس خانواده یادآور شد: زوجین دقت کنند به جای تلاش برای تغییر دادن طرف مقابل، برای اصلاح کردن خودشان تلاش کنند یعنی آنکه همسران تلاش کنند به جای تمرکز بر نواقص و اتهام‌زنی به طرف مقابل یا فرزندان، روی خودشان کار کنند.

رازهای تشکیل یک خانواده بهشتی

شریفی ادامه داد: زن یا مرد خانواده باید از نگاه کمال‌گرایانه به زندگی و همسر و فرزندان پرهیز کنند چرا که داشتن این نگاه باعث انتظارات غیرقابل تحقق و بیجا از دیگران می‌شود و هیچ عیب و کاستی در خانه و خانواده وجود نداشته باشد که این نگاه باعث بروز نامهربانی و بی‌عاطفگی در کانون خانواده خواهد شد.

وی با بیان اینکه زن و مرد باید به رفتار خودشان رجوع داشته و نقاط ضعف و کاستی را در خود به حداقل برسانند، افزود: داشتن کنترل خشم، افزایش دانش، مهارت و توان همسرداری و فرزندداری، تقویت محبت و عاطفه در خانواده و … از مواردی هستند که زن و مرد در خانواده باید با تمرکز بر توان خودشان در خانه تقویت کنند.

شریفی با تأکید بر ضرورت اصلاح خود به جای تلاش برای تغییر دادن دیگران، اظهار کرد: اگر زن و مرد هرکدام اول بر تغییرات و اصلاح رفتار خودشان تمرکز کنند و موفق شوند یقین بدانید که در ارتباط مؤثر و تحقق اهداف فرزند پروری و ایجاد فضای سازنده و بالنده در خانه نیز موفق خواهند شد.

وی با یادآوری اینکه داشتن تحکم و استبداد در خانه خاصه در مقابل فرزندان راه به جایی نمی‌برد، گفت: پدر و مادری که هم نسبت به همدیگر و هم در قبال فرزندان وظایف خود را انجام می‌دهند، یقیناً همسری آرام و راضی و فرزندانی سر به راه و موفق دارند.