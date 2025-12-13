تمرین کامل طرح اضطراری در فرودگاه شهدای زنجان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، تمرین کامل طرح اضطراری در فرودگاه شهدای زنجان تمرین کامل طرح اضطراری فرودگاه شهدای زنجان، روز یکشنبه ۲۳ آذرماه ۱۴۰۴، با هدف ارتقای سطح آمادگی عملیاتی و افزایش هماهنگی دستگاه‌های امدادی برگزار می‌شود.

این تمرین بر اساس دستورالعمل‌های سازمان هواپیمایی کشوری و شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران و به‌صورت دوره‌ای (هر دو سال یک‌بار) اجرا می‌شود. از اهداف اصلی این تمرین می‌توان به ارزیابی توان عملیاتی نیروهای امداد و نجات، سنجش کارایی تجهیزات تخصصی و ارتقای هماهنگی میان واحدهای امدادی، نجات و اطفای حریق فرودگاه با سایر دستگاه‌های مرتبط استان اشاره کرد.

این تمرین از ساعت ۰۹:۳۰ تا ۱۲:۰۰ در محدوده عملیاتی فرودگاه شهدای زنجان برگزار خواهد شد.

روابط عمومی فرودگاه شهدای زنجان با اشاره به اجرای این مانور اعلام کرد: در زمان برگزاری تمرین، مشاهده دود در محدوده فرودگاه و همچنین تردد و جابه‌جایی خودروهای امدادرسان به سمت فرودگاه، صرفاً مربوط به اجرای تمرین بوده و جای هیچ‌گونه نگرانی برای شهروندان و مسافران وجود ندارد.