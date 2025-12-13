داداشی: هشدار زرد هواشناسی برای خراسان شمالی صادر شد

نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طبق بررسی آخرین خروجی مدل‌های هواشناسی در اغلب مناطق نیمه شمالی و شرق استان مه و آسمان قسمتی ابری تا نیمه‌ابری خواهد بود و در ارتفاعات احتمال بارش پراکنده برف وجود دارد.

وی افزود: از ساعات شب به‌تدریج بر میزان ابرناکی افزوده می‌شود و از اواخر وقت، سامانه بارشی از مناطق شمال و شمال غرب وارد استان خواهد شد و این موج سردتر عمدتاً در مناطق نیمه شمالی، شرق و جنوب شرق استان به‌صورت باران، برف و مه و در ارتفاعات به‌صورت برف تا اوایل یکشنبه شب ادامه خواهد داشت.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی تصریح کرد: با توجه به فعالیت این سامانه، هشدار زرد برای روز آینده در مناطق یادشده صادر شده است.

داداشی ادامه داد: برای روزهای دوشنبه و سه‌شنبه آسمان استان قسمتی ابری تا ابری خواهد بود، ارتفاعات مه‌آلود و سه‌شنبه بعدازظهر و اوایل شب در مناطق شرق و جنوب شرق بارش پراکنده باران و در ارتفاعات بارش پراکنده برف پیش‌بینی می‌شود.

وی همچنین بیان کرد: موج دوم بارشی از چهارشنبه بعدازظهر از جنوب شرق وارد استان می‌شود و تا اوایل صبح پنج‌شنبه، بارش باران و برف و به‌تدریج برف در اغلب مناطق نیمه شرقی استان مورد انتظار است.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی درباره وضعیت دمایی استان گفت: برای امروز افزایش نسبی و برای روز یکشنبه کاهش محسوس دمای بیشینه پیش‌بینی می‌شود و دمای کمینه طی هفته روند کاهشی خواهد داشت و یخبندان شبانه تا پایان هفته محتمل است.

داداشی در پایان افزود: با توجه به استقرار و ماندگاری هوای سرد در اغلب نقاط استان، به‌ویژه مناطق نیمه شرقی، برای افزایش مصرف حامل‌های انرژی و یخبندان شبانه هشدار زرد صادر شده است.