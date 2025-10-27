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۵ آبان ۱۴۰۴، ۱۶:۴۴

تصمیم جدید کاتز درباره جنوب اراضی اشغالی

تصمیم جدید کاتز درباره جنوب اراضی اشغالی

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی اعلام کرد که با توصیه ارتش این رژیم برای تمدید نکردن وضع فوق العاده در جبهه جنوبی اراضی اشغالی موافقت کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، یسرائیل کاتز وزیر جنگ رژیم صهیونیستی با توصیه ارتش این رژیم برای تمدید نکردن وضع فوق‌العاده در جبهه جنوبی اراضی اشغالی که اختیارات گسترده‌ای به مقامات ارتش در این منطقه می‌داد، موافقت کرده است.

این تصمیم کاتز به معنای پایان وضع فوق‌العاده در جنوب اراضی اشغالی برای نخستین بار از زمان عملیات طوفان الاقصی در هفتم اکتبر ۲۰۲۳ است.

وی اعلام کرد که تصمیم گرفته است که برای اولین بار از ۷ اکتبر ۲۰۲۳، توصیه ارتش را مبنی بر عدم تمدید وضعیت اضطراری در جنوب اراضی اشغالی از فردا پایان دهد.

کاتز مدعی شد: این تصمیم نتیجه بهبود اوضاع امنیتی در جنوب اسرائیل به لطف عملیات قدرتمندانه علیه حماس طی دو سال گذشته است. اسرائیل همچنان به تحقق بخشیدن به همه اهداف مشخص شده برای جنگ و در رأس آنها از بین بردن توان نظامی حماس و خلع سلاح غزه، پایبند است. مرحله کنونی مستلزم ایجاد تعادل بین احتیاط نظامی و تلاش‌های سیاسی برای تضمین ثبات وضعیت امنیتی در جنوب است.

کد مطلب 6636370

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