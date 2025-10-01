آمادگی آستان قدس برای برگزاری مسابقات فوتبال در ورزشگاه امام رضا(ع)

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی مطالب و پرسشهای مطرح شده اخیر درباره ورزشگاه امام رضا (ع) و با توجه به سوابق متعدد اطلاعرسانی در این زمینه، روابط عمومی موسسه تربیت بدنی آستان قدس رضوی در اطلاعیهای اعلام کرد: آستان قدس رضوی نه تنها مخالف برگزاری مسابقات ورزشی در ورزشگاه امام رضا (ع) نیست، بلکه همواره از این امر استقبال کرده و این ورزشگاه را به عنوان ظرفیتی ملی و مردمی در خدمت توسعه ورزش کشور میداند. هرگونه اظهارنظر مغایر با این موضع، از جمله برخی سخنان مطرح شده درباره عدم تمایل برای بهرهبرداری از ورزشگاه یا اختصاص این ورزشگاه به کارکنان آستان قدس رضوی به هیچ وجه مورد تایید نیست.
این مجموعه با توجه به اهمیت خدمترسانی به جوانان و جامعه ورزشی، ورزشگاه امام رضا (ع) را برای بهرهبرداری مرتبط ایجاد کرده و همانگونه که در سایر عرصههای خدمات اجتماعی مانند حمایت از محرومان، توزیع جهیزیه، بستههای معیشتی، لوازم التحریر و سمعک، آزادسازی زندانیان، خدمت رسانی در بحرانها و ارائه خدمات درمانی و فرهنگی به نام مبارک امام رضا (ع) پیشگام بوده، این ظرفیت عظیم و بینظیر را نیز فرصتی برای خدمت به مردم عزیز میداند.
همچنین در این اطلاعیه آمده است که برگزاری مسابقات ورزشی در ورزشگاه امام رضا (ع) هم، چون تمامی مجموعههای دیگر در سطح کشور، تابع ضوابط و مقررات کشوری است و تربیت بدنی آستان قدس رضوی قوانین خاص و متفاوت با قوانین کشور برای این موضوع ندارد. بر این اساس، مجوز برگزاری مسابقات باید توسط مجموعههای ذیربط صادر شود و این موسسه آماده است تا در چارچوب ضوابط کشور میزبان مسابقات باشد.
