به گزارش خبرگزاری مهر، امیر زارعی در خصوص میزبانی دیدار تیمهای استقلال تهران و گلگهر سیرجان در چارچوب رقابتهای لیگ برتر فوتبال کشور اظهار کرد: در شهر مشهد، استانداری و تمامی دستگاههای اجرایی از برگزاری و میزبانی این دیدار استقبال کردند و هماهنگیهای مناسبی نیز برای انجام مسابقه شکل گرفت.
سرپرست ادارهکل ورزش و جوانان خراسان رضوی افزود: با این حال، متأسفانه پس از ارزیابیهای صورتگرفته و با وجود پیشبینی ظرفیت ۶۰ درصدی برای بلیتفروشی در ورزشگاه امام رضا (ع)، نهادهای مسئول به این جمعبندی رسیدند که برگزاری این دیدار در روز یکشنبه و با توجه به موقعیت ورزشگاه در یکی از شریانهای اصلی شهر، میتواند مشکلات متعددی در حوزه ترافیک و مدیریت جمعیت ایجاد کند و این ظرفیت نیز پاسخگوی حجم بالای علاقهمندان نخواهد بود.
وی با تأکید بر اینکه میزبانی مشهد بهطور کامل منتفی نشده است، تصریح کرد: در حال حاضر مسئولان سازمان لیگ و باشگاه استقلال در حال بررسی شرایط ورزشگاه ثامنالائمه (ع) هستند تا در صورت امکان، میزبانی این مسابقه در آن مجموعه ورزشی انجام شود.
زارعی در پایان خاطرنشان کرد: در صورت برگزاری دیدار استقلال در ورزشگاه ثامنالائمه (ع)، این امکان وجود دارد که مسابقه روز جمعه تیم ابومسلم در رقابتهای لیگ دسته سوم کشور مجدداً به ورزشگاه امام رضا (ع) بازگردد.
