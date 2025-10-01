حیدری: مازندران استان قهرمان پرور و افتخارآفرین در رشته کونگ فو است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا حیدری شماره چهارشنبه در مجمع عمومی هیئت کونگ فو و هنرهای رزمی مازندران با تمجید از عملکرد مدیرکل ورزش و جوانان مازندران اظهار داشت: این استان قهرمان پرور و افتخارآفرین است و انتظار میرود موفقیتهای ورزشی استان در رشته کونگ فو ادامه یابد. وی کونگ فو را ورزشی جوانمردانه، اصیل و عشقورزانه توصیف کرد و بر اهمیت انسجام و اتحاد جامعه ورزشی برای رشد و شکوفایی این رشته تاکید کرد.
حیدری همچنین بر تعامل بیشتر کمیتههای استانی با فدراسیون ورزشهای دانشآموزی تاکید کرد و گفت: این همکاری میتواند در توسعه و گسترش ورزش کونگ فو نقش موثری داشته باشد. او در پایان از مسئولین خواست تا حمایت بیشتری از این رشته ورزشی داشته باشند.
حسین بریمانی، مدیرکل ورزش و جوانان استان مازندران، نیز با اشاره به برنامههای فدراسیون کونگ فو و هنرهای رزمی، اظهار داشت : هیات کونگ فو استان تحت مدیریت مرتضی عابدی همپای فدراسیون و اداره کل، تلاشهای قابل توجهی برای توسعه و شکوفایی ورزشهای رزمی انجام داده است.
وی افزود: کونگ فو استان در هر دو بخش بانوان و آقایان علاوه بر تقویت آموزشها، بر برگزاری مسابقات قهرمانی نیز توجه ویژهای دارد و به عنوان عضوی کوچک از جامعه ورزش استان، آماده خدمترسانی به این رشته است و امیدوار است که کمبودها و کاستیهای این ورزش رفع شود.
مدیرکل ورزش و جوانان مازندران با بیان اینکه این استان یکی از استانهای برتر و پرافتخار کشور در حوزه ورزش است، خاطرنشان کرد: خاک ورزش مازندران با وجود قهرمانان و مربیان سازنده، همچون خاک کشاورزی حاصلخیز است و از این بابت احساس غرور دارد.
مرتضی عابدی، رئیس هیات کونگ فو و هنرهای رزمی استان، نیز در این جلسه گزارش کاملی از عملکرد و فعالیتهای سال گذشته هیات ارائه کرد و برنامههای پیش رو را معرفی نمود که با رای اعضای مجمع به تصویب رسید.
