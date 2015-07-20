اسکندری رییس هیات کونگ فو و هنرهای رزمی گلستان شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخاباتی هیات کونگ فو و هنرهای رزمی استان گلستان عصر دوشنبه با حضور «رضا حیدری» رئیس فدراسیون، «بهمن طیبی» مدیر کل ورزش و جوانان استان گلستان در گرگان برگزار شد.

در این مراسم حمید رضا اسکندری به عنوان تنها نامزد انتخاباتی، با کسب تمامی ۱۷ رای ماخوذه به مدت چهار سال به عنوان رئیس جدید هیات کونگ فو و هنرهای رزمی گلستان انتخاب شد. اسکندری پیش از این به عنوان سرپرست هیات فعالیت می کرده است.

رئیس فدراسیون کونگ فو و هنرهای رزمی کشور در این مجمع سیاست های کلی فدراسیون را اخلاق محوری به همراه علم ورزش عنوان کرد و گفت: باوجود فرهنگ و تمدن غنی که در کشورمان وجود دارد ما هیچ ورزشی را به نام کشورمان در سازمان های جهانی ثبت نکردیم.

حیدری با اشاره به این موضوع اظهار کرد: هدف مهم فدراسیون هنر های رزمی و کونگ فو ثبت سبک رزمی ملی ایران در سازمانهای جهانی است.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به بستر فراهم شده تعامل سه ضلع کمیته ملی المپیک، وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون، نیاز است تا سفیران ما در هیات های ورزشی استان ها در اجرایی شدن این هدف ما را یاری کنند.

مدیر کل ورزش و جوانان استان گلستان نیز در این جلسه خواستار برنامه ریزی سریع، دقیق و تکمیل کادر هیات استان و هیات رئیسه و تعیین روسای هیات شهرستان های مختلف در کمترین زمان ممکن شد.

طیبی از اسکندری به عنوان نیروی فعال و اخلاق مدار در حوزه ورزش های رزمی نام برد و افزود: امروزه شرایط خاص ورزش استان می طلبد که افراد ورزشی در حوزه ورزش به میدان آیند و حضور افراد غیرورزشی در هیات های ورزشی به شرطی که ورزش را ابزار نکنند، بلامانع است.

وی افزود: در جهت گسترش و رونق این رشته، رئیس جدید هیات هنر های رزمی و کونگ فو استان باید تلاشی بیش از پیش داشته باشد و فعالیت های خود را در قالب ارائه طرح های نوین افزایش دهد.