استقلال دومین فاجعه را هم رقم زد؛ درد این شکست از ۷ گل هم بیشتر بود!

به گزارش خبرنگار مهر، هفته دوم از رقابت های لیگ قهرمانان آسیا شامگاه امروز چهارشنبه (۹ مهر) با دیدار تیم های فوتبال استقلال ایران و المحرق بحرین در ورزشگاه شهدای شهر قدس پیگیری شد که این با برتری یک بر صفر تیم بحرینی به پایان رسید. جونینیو (۶۰) برای المحرق گل زد.

شاگردان ساپینتو در شرایطی به مصاف تیم المحرق بحرین رفت که نخستین دیدار خود در لیگ قهرمانان سطح دو آسیا را با شکست سنگین ۷ بر یک برابر الوصل امارات پشت سر گذاشته بودند و در لیگ برتر هم نتوانستند نتایج قابل قبولی کسب کنند.

ترکیب استقلال

حبیب فرعباسی، رستم آشورماتوف، سامان فلاح، ابوالفضل جلالی، رامین رضاییان، دیدیه اندونگ(کارت زرد)، مهران احمدی(۸۸ اسماعیل قلی زاده)، علیرضا کوشکی(۷۷ محمدحسین اسلامی)، منیر الحدادی(۷۷ موسی جنپو)، یاسر آسانی(۷۷ امیرمحمد رزاقی نیا) ، داکنز نازون (۶۴ سعید سحرخیزان).

ترکیب استقلال برای دیدار با المحرق

شروع بازی در گرد و خاک

دیدار دو تیم در حالی آغاز شد که ورزشگاه شهدای شهر قدس با وجود تغییراتی که در آن صورت گرفته هنوز استانداردهای لازم برای برگزاری یک بازی بین المللی را ندارد. به مشکلات ورزشگاه باید وضعیت نامناسب آب و هوا را هم اضافه کرد چرا که این دیدار در محاصره کامل گرد و خاک شدید برگزار شد. همین موضوع صدای بحرینی ها را درآورد و موجب اعتراض آنها شد.

استقلال همچنان کم رمق و سردرگم

آبی پوشان تهرانی که وضعیت مناسبی در لیگ برتر ندارند و دیدار نخست خود در لیگ قهرمانان آسیا را به الوصل واگذار کرده بودند، با امید به موفقیت برابر المحرق و خارج شدن از وضعیت فعلی وارد زمین شدند اما در اکثر دقایق نیمه اول سردرگم و بدون برنامه بودند و نتوانستند دروازه المحرق بحرین را با خطر جدی مواجه کنند.

گرد و خاک شدید دید تماشاگران را با مشکل مواجه کرده بود

موقعیت های بهتر المحرق

با وجود این که استقلالی ها تلاش می کردند در نیمه اول دروازه حریف بحرینی را باز کنند اما این المحرق بود که موقعیت های خطرناک تری را روی دروازه میزبان ایجاد کرد. یکی از بهترین موقعیت های خوب المحرق در دقیقه ۴۳ رقم خورد که شوت مهاجم این تیم از گوشه سمت چپ محوطه جریمه به صورت زمینی را فرعباسی راهی کرنر کرد.

تساوی در یک نیمه کم آزار

استقلال در نیمه اول تلاش کرد به گل برسد اما تیم ساپینتو با وجود حضور او کنار زمین زور رسیدن به دروازه حریف را نداشت و در آبی پوشان اکثر دقایق توپ را در میانه های زمین به گردش در آوردند اما در خلق موقعیت ناکام بودند و نتوانستند دروازه حریف را با خطر جدی مواجه کنند تا نیمه اول با تساوی بدون گل به پایان برسد.

نیمه دوم آرام و شوک به استقلال

شاگردان ساپینتو نیمه دوم را هم به روال ۴۵ دقیقه اول شروع کردند و هر چند هدف شان رسیدن به دروازه حریف بود اما نداشتن برنامه و تاکتیک مشخص اجازه نداد تغییری در روند بازی این تیم ایجاد شود. با این حال المحرق که در معدود حملاتش خطرناک ظاهر می شد، در دقیقه ۶۰ روی یک ضد حمله، نفوذ به داخل محوطه جریمه و پاس رو به عقب و ضربه دقیق جونینیو دروازه استقلال را باز کرد.

تغییر ساپینتو برای فرار از شکست

نازون مهاجم کند و بی اثر استقلال که در نیمه اول نتوانست موقعیتی را روی دروازه حریف ایجاد کند و توپ های رسیده را هم از دست داد، در نیمه دوم و پس از آن که استقلال گل را دریافت کرد از سوی ساپینتو تعویض شد تا سعید سحرخیزان به خط حمله آبی پوشان اضافه شود. ساپینتو با این تغییر دنبال جبران گل خورده و تهاجمی کردن تیمش بود.

سرمربی استقلال که برخلاف لیگ برتر از کنار زمین تیمش را هدایت می کند در ادامه تغییراتش سه تعویض همزمان در دقیقه ۷۷ انجام داد تا روند تهاجمی آبی ها بهتر شود و گل تساوی را به ثمر برسانند اما این المحرق بود که در ضد حملات خطرناک تر بود و در دقیقه ۷۹ تا آستانه رسیدن به گل دوم پیش رفت.

قفل بر پای بازیکنان استقلال

در دقایق پایانی استقلال فشار حملاتش را روی دروازه المحرق بیشتر کرد تا شاید بتواند حداقل به یک امتیاز بازی خانگی برسد. این تیم در دقیقه ۸۷ می توانست به گل تساوی دست پیدا کند اما جنپو به دروازه بان حریف برخورد کرد و روی زمین افتاد و اسلامی هم نتوانست ضربه بعدی را وارد دروازه کند و مدافع بحرینی از روی خط توپ را به کرنر فرستاد.