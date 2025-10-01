ساپینتو «حیاکن رهاکن» شنید/ بفرما به فرهاد مجیدی برای نیمکت استقلال

به گزارش خبرنگار مهر، نیمه دوم دیدار استقلال ایران و المحرق بحرین در هفته دوم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ با حواشی همراه بود.

پس از آنکه تیم المحرق موفق شد دروازه استقلال را باز کند، فضای ورزشگاه آزادی ملتهب شد و هواداران استقلال با سردادن شعار «بی‌غیرت، بی‌غیرت» علیه بازیکنان تیم خود اعتراض کردند. این گل همچنین واکنش شدید ریکاردو ساپینتو سرمربی استقلال را به همراه داشت؛ او که از اشتباهات مدافعان تیمش سرسام گرفته بود، نقش بر زمین شد و به شدت به شاگردانش اعتراض کرد.

ساپینتو در ادامه بارها اعتقاد داشت که بازیکنان المحرق برای حفظ برتری خود دست به وقت‌کشی می‌زنند و این موضوع را به کمک داور چهارم اعلام می‌کرد. در همین حال، اشتباهات فردی متعدد بازیکنان استقلال خشم هواداران را افزایش داد و صدای اعتراض‌ها در ورزشگاه بالا گرفت.

در دقیقه ۷۷، بخشی از تماشاگران استقلال شعار «ساپینتو حیا کن، رها کن» سر دادند و اعتراض مستقیم خود را به سرمربی پرتغالی اعلام کردند. این شرایط باعث شد که از دقیقه ۸۰ به بعد، گروهی از هواداران آبی‌پوش به تدریج ورزشگاه آزادی را ترک کنند.

در حاشیه این اتفاقات، فرهاد مجیدی سرمربی پیشین استقلال که در ورزشگاه حضور داشت، مورد تشویق پرشور تماشاگران قرار گرفت تا نام او بار دیگر در سکوهای آزادی طنین‌انداز شود.