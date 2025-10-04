سه عاملی که باعث شد «ساپینتو» از سرمربیگری استقلال برکنار نشود

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه روز پنج‌شنبه مدیران باشگاه استقلال برای بررسی وضعیت ریکاردو ساپینتو و احتمال برکناری او، در نهایت با تصمیم به ادامه همکاری با سرمربی پرتغالی خاتمه یافت. این تصمیم بر اساس چند عامل کلیدی اتخاذ شد که نشان می‌دهد هنوز پرونده ساپینتو در استقلال بسته نشده است.

یکی از مهم‌ترین دلایل، مخالفت خود ساپینتو با استعفا یا کناره‌گیری از سمت سرمربیگری است. بر اساس مفاد قرارداد، در صورتی که باشگاه استقلال بخواهد او را اخراج کند، باید هزینه کامل قراردادش را پرداخت کند که این مسئله فشار مالی قابل توجهی بر باشگاه تحمیل می‌کند. این موضوع، یکی از عوامل اصلی حفظ ساپینتو در جمع آبی‌پوشان به شمار می‌رود.

عامل دوم، نزدیکی زمان بازی با چادرملو در هفته ششم لیگ برتر است. با توجه به اهمیت این دیدار و نیاز تیم به ثبات در کادر فنی، مدیران استقلال ترجیح دادند در شرایط فعلی تغییر در نیمکت تیم ایجاد نکنند تا آمادگی بازیکنان تحت تأثیر قرار نگیرد.

از سوی دیگر کلارنس سیدورف مشاور مدیرعامل باشگاه استقلال، نظر مثبتی نسبت به ادامه کار ساپینتو دارد. این حمایت فنی و مشورتی، نقش مؤثری در تصمیم مدیران باشگاه برای حفظ سرمربی پرتغالی ایفا کرده است.

با توجه به ارزیابی‌های انجام شده، باشگاه استقلال حتی در نظر دارد دستیار جدیدی به کادر فنی ساپینتو اضافه کند تا روند آماده‌سازی تیم برای ادامه رقابت‌های لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا ۲ بهبود یابد. این اقدام می‌تواند فشارها بر ساپینتو را کاهش دهد و به تقویت ترکیب فنی تیم کمک کند.

نتیجه دیدار روز یکشنبه استقلال مقابل چادرملو از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در صورتی که آبی‌پوشان با کسب سه امتیاز به این دیدار پایان دهند، ساپینتو با قدرت بیشتری به کار خود ادامه خواهد داد و احتمالاً دستیار جدید نیز به کادر فنی او اضافه خواهد شد. این دیدار نه تنها برای کسب امتیاز، بلکه برای تعیین مسیر آینده نیمکت استقلال حیاتی خواهد بود.