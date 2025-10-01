  1. ورزش
۹ مهر ۱۴۰۴، ۲۰:۲۱

هیاهوی بی مورد ساپینتو در نیمه بدون گل استقلال و المحرق

سرمربی تیم فوتبال استقلال تهران در جریان نیمه نخست بازی با المحرق بحرین در کنار زمین هیاهوی قابل توجهی داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، نیمه نخست دیدار استقلال ایران و المحرق بحرین در هفته دوم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ با حواشی و نکات فنی همراه بود.

در جریان این نیمه، ریکاردو ساپینتو سرمربی پرتغالی استقلال بارها نکات تاکتیکی و فنی را به بازیکنان تیمش منتقل کرد. او بیشتر توصیه‌های خود را خطاب به ابوالفضل جلالی بازیکن سمت چپ زمین ارائه می‌کرد و در این میان، خسرو حیدری دستیار ایرانی ساپینتو نقش مترجم را بر عهده داشت تا ارتباط مربی با بازیکنان به بهترین شکل ممکن برقرار شود.

از سوی دیگر، تصمیمات حسین ابویحیی داور لبنانی مسابقه بارها با اعتراض هواداران و کادر فنی استقلال مواجه شد و سکوها نیز نسبت به برخی سوت‌های او واکنش نشان دادند.

ساپینتو در نیمه نخست توجه ویژه‌ای به عملکرد خط دفاعی استقلال داشت و چندین بار به رستم آشورماتوف مدافع ملی‌پوش ازبکستانی تیمش تذکرات تاکتیکی داد. او همچنین از منیر الحدادی وینگر استقلال خواست تا با بازی هجومی و حملات بیشتر، فشار بر خط دفاعی حریف را افزایش دهد.

با این شرایط، نیمه اول برای استقلالی‌ها بدون ثمر رساندن گل خاتمه یافت.

کد خبر 6608707
بهنام روان پاک

