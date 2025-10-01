هوای تهران صدای بحرینی ها را درآورد/ انتخاب جانشین ساپینتو در استقلال!

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار دو تیم استقلال ایران و المحرق بحرین از ساعت 19:30 و از هفته دوم لیگ سطح 2 قهرمانان در ورزشگاه شهدای شهر قدس برگزار خواهد شد.

* هواداران استقلال که امید داشتند با ساپینتو نتایج خوبی کسب کنند امیدهایشان ناامید شده است. آنها در شعارهایشان قبل از بازی به ساپینتو گفتند یا این دیدار را ببر یا از استقلال برو!

* هواداران علیه یکی از مجریان صدا و سیما که استقلال را مورد تمسخر قرار داده بود شعار داده و از مسئولان سازمان صدا و سیما خواستند اجازه اجرا به این مجری را ندهد.

* طرفداران استقلال سه گزینه را به عنوان جانشینی ساپینتو مشخص کردند. فرهاد مجیدی، جواد نکونام و مجتبی جباری نفراتی هستند که هواداران استقلال خواستار حضور یکی از آنها به عنوان سرمربی استقلال شدند.

* بازیکنان و کادر فنی المحرق بحرین به شدت از وضعیت ورزشگاه و از شرایط جوی شهر قدس به شدت گله داشتند و عنوان می کردند نمی توانند در این هوای آلوده بازی کنند.

* طرفداران استقلال نسبت به ورودشان به ورزشگاه گلایه داشتند چرا که باید ساعاتی را پشت گیت ها می ماندند.

* گرد و خاک زیاد در ورزشگاه شهدای شهر قدس باعث دید کم و نارضایتی حاضران در ورزشگاه شد و اعتقاد داشتند در این هوای بد نمی توان یک فوتبال زیبا را ارائه کرد.