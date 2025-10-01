پورعابد:تردد ناوگان حمل و نقل در مرز دوغارون از سرگرفته می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل پورعابد اظهار کرد: خروج ناوگان حمل و نقل کامیون های ایرانی و افغانستانی در گذرگاه رسمی دوغارون با اتصال شبکه اینترنت کشور افغانستان از فردا، ۱۰ مهرماه در این معبر رسمی از سر گرفته می شود.

مدیر پایانه مرزی دوغارون تایباد بیان کرد: توقف کامیون‌های حامل کالاهای صادراتی، ترانزیت و یا خالی در پی قطع اینترنت در افغانستان ‌از ساعت ۱۹، هفتم مهرماه ایجاد شده بود.

وی اظهار کرد: قطع اینترنت در بازه زمانی مذکور منجر به توقف افزون بر هزار و ۸۲۷ دستگاه ناوگان حمل و نقل ایرانی و افغانستانی در گذرگاه بین‌المللی دوغارون شده بود.

پورعابد ادامه داد: این تعداد کامیون در سه پارکینک بخش‌های دولتی و خصوصی هم اینک متوقف شده‌اند.

مدیر پایانه مرزی دوغارون تایباد گفت: با هدف بررسی آخرین وضعیت برقراری اینترنت در افغانستان و روند خروج کامیون‌های ایران و افغان، صبح امروز نخستین ملاقات مرزی بین دستگاه‌های متولی ۲ کشور در معبر دوغارون برگزار شد.

وی افزود: در این ملاقات مرزی مقرر شد اگر تا فردا اینترنت کشور افغانستان برقرار شد و وضعیت خروج ناوگان حمل و نقل از دوغارون به روال عادی خود بازگشت، در راستای کاهش صف انتظار خروج کامیون‌ها، پایانه مرزی دوغارون در روز جمعه هفته جاری فعال خواهد بود.

به گفته پور عابد، با توجه به توقف ناوگان حمل ایرانی و افغانستانی در دوغارون و ایجاد صف‌های طولانی، ورود کامیون‌های خالی از سمت افغانستان به این منطقه هم اینک امکان پذیر نیست.