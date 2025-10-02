  1. ورزش
۱۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۲۸

استقلال پرونده منتظر محمد را به CAS می‌برد

استقلال پرونده منتظر محمد را به CAS می‌برد

باشگاه استقلال پرونده شکایت هافبک عراقی سابق خود را به دادگاه حکمیت ورزش CAS خواهد برد.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از صدور رأی فیفا در پرونده شکایت منتظر محمد هافبک عراقی و سابق تیم فوتبال استقلال، این باشگاه با محکومیتی سنگین مواجه شد. طبق حکم صادره استقلال علاوه بر پرداخت مبلغی بیش از ۲۲ میلیارد تومان به بازیکن عراقی، از دو پنجره نقل و انتقالاتی آینده نیز محروم گردید حکمی که شوک بزرگی به مدیران و هواداران این باشگاه وارد کرده است.

با این حال، مسئولان حقوقی استقلال بلافاصله پس از اعلام رأی فیفا دست به کار شدند و با یافتن راه‌های قانونی برای کاهش یا لغو این محکومیت هستند. بر همین اساس، بخش حقوقی باشگاه در حال گردآوری مستندات و تهیه دفاعیات لازم است تا با ارائه شکایت به دادگاه حکمیت ورزش (CAS) شانس خود را برای تجدیدنظر در این حکم آزمایش کند.

مدیران استقلال امیدوارند که با پیگیری‌های دقیق و ارائه مدارک جدید، امکان تعلیق یا کاهش محرومیت و جریمه مالی فراهم شود. این موضوع در شرایطی رخ داده که آبی‌پوشان پایتخت شرایط خوبی در رقابت های داخلی و آسیایی ندارند و احتمال تغییرات در کادرفنی این تیم نیز وجود دارد.

بهنام روان پاک

