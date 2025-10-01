به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با ایام سالروز وفات حضرت فاطمه معصومه سلاماللهعلیها، فیلم سینمایی «أختالرضا (س)» با زبان اردو در سینما ونوس قم روی پرده میرود.
این برنامه فرهنگی با مشارکت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قم و همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، مؤسسه نگاه تیوی، سازمان سینمایی سوره و مدیریت سینما ونوس تدارک دیده شده است.
عباس ذاکری، سرپرست سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری قم در گفتوگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به اهمیت این ابتکار اظهار کرد: اکران این فیلم با زبان اردو برای نخستین بار در تاریخ سینمای جمهوری اسلامی ایران، اقدامی در خور توجه و تلاشی ارزشمند در مسیر انتقال پیام معنوی حضرت معصومه (س) به زائران و جامعه اردوزبان ایران و جهان به شمار میآید.
وی ادامه داد: این اقدام فرهنگی، علاوه بر اینکه نمادی از توجه شهر قم به رسالت بینالمللی خود در عرصه ترویج فرهنگ و معارف اهلبیت (ع) است، میتواند زمینهای برای برقراری ارتباط فرهنگی و معنوی عمیقتر با مخاطبانی باشد که زبان اردو به عنوان زبان مادری یا اصلی آنان شناخته میشود.
بر اساس این گزارش، مراسم افتتاحیه اکران این اثر فاخر روز جمعه ۱۱ مهرماه ۱۴۰۴ در سینما ونوس قم برگزار خواهد شد. در این آیین، عوامل فیلم و جمعی از مسئولان استانی حضور خواهند داشت و ویژهبرنامههایی برای میهمانان تدارک دیده شده است.
همچنین به منظور بهرهمندی هرچه بیشتر اردوزبانان از این رویداد، سانسهای ویژهای به صورت رایگان برای این قشر از مخاطبان در نظر گرفته شده است تا بتوانند بدون محدودیت به تماشای این اثر بپردازند.
گفتنی است فیلم «اختالرضا (س)» در سالهای اخیر به عنوان اثری معنوی و روایتی از زندگی و شخصیت حضرت معصومه (س) مورد توجه قرار گرفته و اکنون اکران آن به زبان اردو، مسیر تازهای برای رساندن پیام نورانی اهلبیت (ع) به میلیونها مخاطب در ایران، شبهقاره هند و دیگر کشورهای اردوزبان خواهد گشود.
