۱۰ مهر ۱۴۰۴، ۹:۱۶

برپایی موکب «مهربانو» ویژه بانوان در حرم حضرت فاطمه معصومه(س)

قم- موکب فرهنگی «مهربانو» به مناسبت سالروز رحلت حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها، به مدت سه روز در صحن جوادالائمه حرم مطهر بانوی کرامت برپا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، موکب فرهنگی «مهربانو» به مناسبت سالروز رحلت کریمه اهل‌بیت (س) تا ۱۱ مهرماه در صحن جوادالائمه حرم مطهر در دو نوبت صبح از ساعت ۱۰ تا ۱۴ و عصر از ساعت ۱۶ تا ۲۱ پذیرای بانوان و دختران است.

نمایشگاه این موکب با موضوع «استکبارستیزی، ولایت‌مداری و مقاومت حضرت معصومه سلام‌الله‌علیها در برابر استکبار زمان» برپا شده است.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، ویژه‌برنامه‌های فرهنگی موکب در روز دهم مهرماه شامل برپایی «هیئت کودک» ویژه دختران ۴ تا ۱۱ سال از ساعت ۱۵ تا ۱۶ و «هیئت دختران نوجوان» ویژه رده سنی ۱۲ تا ۱۷ سال از ساعت ۱۶ تا ۱۷ خواهد بود.

موکب مهربانو شامل غرفه‌های کودک، تبرک خانه و چایخانه بهشتی به همراه اجرای نمایش بانوی مقاومت است.

گفتنی است اجرای برنامه های نمایشگاه و موکب بر عهده خادمیاران نوجوان کانون تخصصی نمایش حرم مطهر کریمه اهل‌بیت (س) خواهد بود.

