به گزارش خبرنگار مهر، کمیته مردمی اسکان زائرین با هدف فراهمسازی فضای مناسب برای اقامت عاشقان و ارادتمندان کریمه اهلبیت (س)، از چهارشنبه شب آغاز بهکار کرده و تا روز شنبه هفته آینده در نقاط مختلف شهر قم به خدمترسانی خواهد پرداخت.
این کمیته با بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی، مساجد، حسینیهها و سایر اماکن مذهبی و با همکاری هیئات مذهبی و اهالی محلهها فعالیت خود را سامان داده است تا علاوه بر اسکان زائران، جلوهای از مهماننوازی علوی را در ایام شهادت حضرت معصومه (س) به نمایش بگذارد.
مسئولان این طرح مردمی تأکید دارند که خادمان افتخاری با مشارکت گسترده در این برنامه، نقش اصلی را در میزبانی ایفا میکنند و تلاش دارند فضایی شایسته و در خور زائران حرم مطهر حضرت معصومه سلاماللهعلیها فراهم شود.
زائران میتوانند جهت هماهنگی برای اسکان رایگان و دریافت اطلاعات تکمیلی با مسئول کمیته مردمی اسکان زائرین، تماس بگیرند و شماره ۰۹۱۰۷۹۰۷۸۹۳ همچنین در پیامرسان ایتا نیز آماده پاسخگویی به پرسشها و نیازهای زائران خواهد بود.
این اقدام که با همت مردمی و همراهی مجموعهای از نهادهای مذهبی در قم شکل گرفته است، بار دیگر ظرفیت اجتماعی و فرهنگی مساجد و هیئات مذهبی را در خدمترسانی به زائران و تقویت همبستگی دینی و اجتماعی به نمایش میگذارد.
نظر شما