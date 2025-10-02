به گزارش خبرگزاری مهر ، اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه حمله مجدد رژیم صهیونیستی به کاروان دریایی صمود (پایداری) و بازداشت حامیان مردم مظلوم غزه را به شدت محکوم کرد.



سخنگوی وزارت امور خارجه با تجلیل از اقدام انسانی فعالان و گروه‌های مردمی از کشورهای مختلف در حمایت از مردم مظلوم فلسطین و تلاش برای شکستن محاصره ظالمانه نوار غزه، اقدام رژیم صهیونیستی در حمله به این کاروان را نقض آشکار قواعد بین‌المللی و اقدامی تروریستی توصیف کرد.



بقائی همچنین با اشاره به ادامه پاکسازی قومی و کشتار مردم بی‌گناه غزه، بار دیگر مسئولیت قانونی، اخلاقی و انسانی همه دولت‌ها را برای توقف نسل‌کشی فلسطینیان و مواخذه و محاکمه جنایتکاران خاطرنشان کرد و خواستار اقدام عاجل جامعه جهانی در این خصوص شد.