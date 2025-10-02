بزرگترین باغ شهری شرق کشور در بیرجند افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، طی مراسمی چهار شنبه شب با حضور جمعی از مسئولان و خواننده مطرح کشوری، بزرگترین باغ شهری شرق کشور رسماً به بهره‌برداری رسید.

شهردار بیرجند در این مراسم با بیان اینکه این باغ نشانگر اعتلای زندگی شهری، افزایش نشاط و همبستگی عمومی است، اظهار داشت: این مجموعه در سه قطعه شامل باغ ملی، میدان اجتماعات و باغ مفاخر با وسعت ۱۱۰ هزار متر مربع طراحی و اجرا شده است.

مهدی بهترین با اشاره به تفاوت این باغ با سایر بوستان‌های شهر، بیان کرد: برخلاف بوستان‌های قدیمی، باغ شهرداری در زمینی فاقد هرگونه پوشش گیاهی احداث شده و صفر تا ۱۰۰ آن از مرحله آزادسازی تا طراحی و کاشت توسط شهرداری انجام گرفته است.

وی هزینه اجرای این پروژه را بالغ بر ۹۰ میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: مبلمان شهری و تجهیزات این مجموعه به صورت اختصاصی طراحی و اجرا شده و در سایر بوستان‌های شهر مشابهی ندارد.

شهردار بیرجند از افتتاح پروژه‌های شهرداری در ماه‌های آینده خبر داد و گفت: به ترتیب شاهد افتتاح بوستان زعفران در آبان‌ماه، بوستان نهج‌البلاغه در آذرماه و بلوار پزشک (امتداد خیابان معلم) خواهیم بود.