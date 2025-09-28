خبر خوش استاندار برای آتش نشانان؛از جذب نیرو تا خرید نرده بان

به گزارش خبرگزاری مهر، یداله رحمانی عصر یکشنبه در مراسم گرامیداشت روز آتش‌نشانی با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و تبریک روز آتش‌نشانی گفت: هفتم مهرماه یادآور جانفشانی آتش‌نشانانی است که در حادثه پالایشگاه آبادان در دوران جنگ تحمیلی در سال ۱۳۵۹، با فداکاری قدم در مسیر دفاع از میهن نهاده و به خیل شهدا پیوستند.

وی با گرامی‌داشت یاد شهدای آتش‌نشانی در حوادثی چون پلاسکو، جنگ ۱۲ روزه، حوادث مشهد و بیرجند، اظهار کرد: این عزیزان در سخت‌ترین شرایط برای تأمین امنیت جامعه حماسه آفریدند و هدف از نام‌گذاری این روز، تقدیر از رشادت‌های آنان است و ما همواره باید زحمات این عزیزان را قدر بدانیم.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد شغل آتش‌نشانی را یکی از سخت‌ترین مشاغل جامعه دانست و تصریح کرد: این عزیزان جان خود را کف دست گرفتند تا ایمنی جامعه افزایش یابد، برگزاری چنین مراسمی فرصتی برای همفکری، آسیب‌شناسی و تجدید قوا برای تقویت این نهاد است.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت آموزش و اطلاع‌رسانی به مردم، افزود: افزایش آگاهی عمومی در زمینه خطرات آتش‌سوزی و کمک‌های اولیه، همراه با اطلاع‌رسانی به‌موقع و همکاری با آتش‌نشانان، از ارکان اصلی ارتقای فرهنگ ایمنی در جامعه است.

رحمانی در بخش دیگری از سخنانش به وضعیت تجهیزات آتش‌نشانی در استان اشاره و بیان کرد: در حوزه امکانات، وضعیت شهرداری‌های استان نسبتاً مطلوب است و سازمان آتش‌نشانی در یاسوج و گچساران فعال است اما با این وجود، در بخش دهیاری‌ها، تنها ۱۸ دهیاری دارای خودروی آتش‌نشانی هستند که متأسفانه تنها ۸ دستگاه فعال و مابقی غیرفعال هستند که بایستی در این زمینه تلاش بیشتری صورت گیرد.

وی با اشاره به توجه دولت به حوزه عمران شهری، از تعریف حداقل هشت پروژه بزرگ برای حل مشکل ترافیک شهر یاسوج خبر داد و گفت: پایتخت استان با طبیعتی چهار فصل نباید مسائلی مانند ترافیک، خدشه‌ای به چهره شهر ایجاد کند. پروژه پل چهارم به سمت سروک با اعتباری حدود ۷۱ میلیارد تومان افتتاح شده و پیگیر تکمیل یک کیلومتر دیگر از این مسیر تا محور ورودی شیراز هستیم.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد از بازگشایی بلوار جمهوری و بلوار حضرت آیت‌الله ملک‌حسینی در آینده نزدیک خبر داد و افزود: اجرای برخی از این پروژه‌ها زمان‌بر خواهد بود، اما دوستان بر اساس اولویت‌بندی، پیگیری لازم را انجام خواهند داد.

وی به اقدامات انجام شده در حوزه آتش‌نشانی اشاره و عنوان کرد: برای تأمین نیروی انسانی برگزاری آزمون استخدامی برای جذب ۴۷ نفر آتش‌نشان در مراحل نهایی است.

رحمانی با اشاره به نیاز خودرویی در حوزه‌های آتش‌نشانی‌ها افزود: تأمین حداقل ۱۰ دستگاه خودروی سبک و سنگین آتش‌نشانی به ارزش تقریبی ۸۰ میلیارد تومان برای شهرداری‌های چندین شهر استان لازم است.

وی با اشاره به تأمین تجهیزات حفاظت فردی گفت: تأمین و توزیع این تجهیزات برای شهرداری‌ها و همچنین خرید یک ست تجهیزات به ارزش دو و نیم میلیارد تومان برای دیشموک انجام گرفته است، ضمن اینکه پیگیر تأمین نردبان آتش‌نشانی هستیم و تا پایان آذرماه سال جاری، تأمین نردبان به ارزش حدود ۱۴۰ میلیارد تومان قطعی می‌شود که این رقم نسبت به درآمدهای سالانه شهرداری یاسوج بسیار قابل توجه است و جهش جدی در این حوزه ایجاد خواهد کرد.

استاندار ابراز امیدواری کرد که با اجرای این برنامه‌ها، شاهد ارتقای روزافزون خدمات ایمنی و عمرانی در استان باشیم.