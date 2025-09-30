حضور معتادین متجاهر در گلزار شهدای بیرجند؛ گلایه از نبود مراکز نگهداری

خبرگزاری مهر، گروه استان ها: آرامستان و مزار شهدا در فرهنگ ما تنها مکانی که جسم عزیزان خود را به خاک آن سپرده‌ایم نیست که گهگاهی برای فاتحه خوانی به آن مراجعه کنیم و برای آنان طلب مغفرت کرده باشیم. آرامستان ها به ویژه گلزار شهدا برای ما از جنبه فرهنگی و معنوی ارزش بسزایی دارد و ملکوت و سرای دیگر را به ما یادآوری می کنیم و یادآور عزیزانی است که جان شیرین خود را در راه معبود و معشوق حقیقی فدا کردند.

اما در شهر بیرجند وقتی به آرامستان شهر و قطعه یک شهدا در طول هفته مراجعه می‌کنیم شرایط به واسطه حضور معتادین متجاهر بسیار با این حال و هوای معنوی فاصله دارد.

به عنوان یک فعال رسانه ای در روزهای منتهی به هفته دفاع مقدس به قطعه یک شهدا مراجعه کردم تا به گمان خود تنفسی در مکانی کرده باشیم که یادآور شهدای نام آشنای شهر و دیار ما است.

تصویری غم انگیز در ورودی قطعه یک شهدا

اما در همان لحظه اول بسیار متعجب و ناراحت شدم چرا که پیکر نحیف یک انسان در جلوی پله های منتهی به قطعه یک افتاده بود. از سرنگی که اطراف پیکر این انسان وجود داشت معلوم بود که معتاد تزریقی است که دیگر اعتیاد برای او رمقی باقی نگذاشته است.

مردمی که در قطعه یک شهدا بودند نیز بر این نکته صحه می گذاشتند که بارها در این اطراف شاهد حضور معتادان متجاهر بودند و یکی دیگر از دوستان رسانه ای مطرح می کرد که از این حضور در سال گذشته کلیپی تهیه کرده است.

این موضوع نشان می دهد که موضوع برای امروز و دیروز نیست بلکه مدت ها است آرامستان بیرجند و قطعه یک شهدا تبدیل به پناهگاهی برای برای معتادان متجاهر شده است.

مریم نارمنجی از شهروندان بیرجندی که خانه او در همان اطراف آرامستان بیرجند و در نزدیکی قطعه یک شهدا است در گفت و گو با مهر اظهار کرد: غروب به بعد می توان برخی از معتادان را در این اطراف دید که حتی گاه پناهی برای مصرف مواد پیدا می کنند.

وی بیان کرد: شهرداری برای افراد بی سرپناه و این قبیل شهروندان گرمخانه ای را به وجود آورده است ولی چون معتادان به دنبال جایی برای مصرف مواد هستند در شب های سرد پاییزی نیز به سمت گرمخانه شهرداری نمی روند.

این شهروند بیرجندی اظهارکرد: در هر حال مطالبه ما این است که این معتادان به هر صورت جمع آوری شوند چرا که اصلاً این صحنه ها زیبنده بیرجند نیست و برای ما همسایگان آرامستان نیز مشکلاتی را به وجود می آورد.

این موضوع را از شهردار بیرجند پیگیر شدم

مشکل در نگهداری معتادین متجاهر است

شهردار بیرجند در گفت و گو با مهر در زمینه حضور معتادین در آرامستان بیرجند و قطعه یک شهدا شهر بیان کرد: جمع آوری معتادان متجاهر از چند روز قبل آغاز شده است.

مهدی بهترین بیان کرد: البته باید به این نکته توجه داشته باشیم که موضوع جمع آوری این معتادان نیست چرا که در این زمینه مشکلی وجود ندارد بلکه مسئله بعدی نگهداری این افراد است.

شهردار بیرجند گفت: ما در موارد متعدد معتادان متجاهر را از سطح شهر و آرامستان جمع آوری می کنیم ولی متأسفانه دوباره برمی گردند و نشان دهنده این است که در نگهداری آنان مشکلاتی وجود دارد.

حضور معتادان متجاهر را از دو سال قبل پیگیر بودیم

حجت الاسلام مهدی عبدالرزاق نژاد رییس شورای شهر بیرجند نیز در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: ما این موضوع را از دو سال قبل به صورت جدی مطرح کردیم و حتی شهروندانی که در نزدیکی آرامستان سکونت دارند به جلسه شورا دعوت شدند.

وی اظهار کرد: ما نیز برای رفع این معضل از سازمان آرامستان و شهرداری خواستیم اگر نقطعه ای از آرامستان نیاز به بازسازی، دیوار کشی و افزایش روشنایی برای عدم حضور معتادان متجاهر را دارد، انجام دهند.

رییس شورای شهر بیرجند بیان کرد: البته نسبت به دو سال قبل وضعیت در آرامستان و قطعه یک شهدا بهتر شده است و اگر گزارش جدیدی در این زمینه به دست ما برسد باز هم پیگیری خواهیم کرد.

عبدالرزاق نژاد تأکید کرد: وظیفه ما به عنوان نمایندگان مردم در شورای شهر این است که مطالبات مردم در حوزه مقابله با آسیب های اجتماعی را نیز پیگیر باشیم و در این زمینه نیز شرایط به سمتی برود که شهروندان با آرامش خاطر بر مزار قبور عزیزان از دست رفته خود بروند.

گلایه فرمانده انتظامی از حضور معتادین متجاهر در سطح شهر

سردار شجاعی نسب فرمانده انتظامی خراسان جنوبی نیز در ۲۵ شهریورماه در شورای مبارزه با مواد مخدر استان نیز در این زمینه بیان کرد: مردم نسبت به حضور معتادان متجاهر در آرامستان شهر بیرجند گلایه دارد و بارها هنگامی که به برای زیارت قبور درگذشتگان خود می‌روند با این پدیده رو به رو شده‌اند.

به گفته وی، حتی برخی از این معتادان متجاهر حاضر به حضور در گرمخانه‌هایی که شهرداری در نظر گرفته نیستند.

سردار شجاعی‌نسب گفت: جمع‌آوری این افراد به تنهایی راه‌حل نهایی نیست و باید مراکز نگهداری و بازپروری به صورت جدی فعال شوند تا چرخه بازگشت مجدد آنان به جامعه کنترل شود.

نکته مهم مقایسه وضعیت آرامستان بیرجند با دیگر شهرها است که در این شهرها حتی در ساعات پایانی شب به واسطه روشنایی کافی و …مردم نگرانی بابت تردد و… ندارند و حتی برنامه های متعددی نیز در این نقاط برگزار می شود.

بسیاری از شهروندان معتقدند در قطعه دو گلزار شهدای بیرجند به واسطه برگزاری برخی مراسم ها و روشنایی بیشتر شاید حضور معتادان متجاهر را کمتر ببینیم ولی در قطعه یک این مشکل وجود دارد که باید برای آن تدبیری اندیشید.

امید بر این است که با تلاش بیشتر دستگاه های متولی شاهد حضور معتادان متجاهر در آرامستان بیرجند و به ویژه قطعه یک شهدا نباشیم.