به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی، این گشت علمی که شامل اجرای برنامه نمونه‌برداری و پایش در ۹۵ ایستگاه تحقیقاتی از تنگه هرمز تا مرزهای آبی ایران و پاکستان می باشد در حدود یک ماه با شناور تحقیقاتی کاوشگر خلیج فارس انجام خواهد شد.

دریای عمان به عنوان بخشی مهم از اقیانوس هند، نقشی اساسی در تبادلات اقیانوسی، کشتیرانی و تجارت جهانی دارد و در عین حال میزبان اکوسیستم‌های ارزشمند و حساسی همچون مرجان‌ها و بسترهای غنی از تنوع زیستی است. با وجود اهمیت فراوان، مطالعات جامع و منسجم در این پهنه آبی کمتر از سایر دریاهای مجاور مانند خلیج فارس توسعه یافته است. از این رو، اجرای گشت پیش رو گامی مهم در پر کردن شکاف‌های علمی و ارتقای دانش دریایی کشور خواهد بود.

در این گشت، گروه‌های مختلف علمی پژوهشگاه مطالعات گسترده‌ای را در حوزه‌های اقیانوس‌شناسی فیزیکی، شیمیایی، زیستی و زمین‌شناسی دریایی انجام خواهند داد. این مطالعات شامل بررسی ساختار ستون آب تا اعماق بیش از ۲۰۰۰ متر، پایش شرایط کمینه اکسیژن (OMZ) و اثرات آن بر تنوع زیستی، بررسی چرخه مواد مغذی و تولیدات اولیه، مطالعه شیمی کربنات و فرآیند اسیدی شدن دریا، ردیابی آلودگی‌های معدنی، آلی و میکروپلاستیک‌ها، و نیز بررسی جوامع فیتوپلانکتونی، زئوپلانکتونی، کفزیان و میکروارگانیسم‌ها خواهد بود. همچنین، برنامه‌های رسوب‌شناسی شامل مطالعه ژئوشیمی و کانی‌شناسی رسوبات، مغزه‌گیری، و تحلیل دیرینه‌اقلیم دریای عمان نیز در دستور کار قرار دارد.

از دیگر محورهای مهم این گشت، پایش و هم‌سنجی داده‌های سنجش از دور ماهواره‌ای و پهپادی با داده‌های میدانی است که به ارتقای دقت مدل‌های منطقه‌ای کمک خواهد کرد. افزون بر این، نمونه‌برداری از ذرات گرد و غبار بر فراز دریای عمان به منظور بررسی منشاء و نقش آن‌ها در رسوب‌گذاری دریایی انجام خواهد شد.

پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی و علوم جوی با اجرای یک گشت تحقیقاتی، داده‌های بنیادینی از وضعیت محیطی و زیستی دریای عمان گردآوری خواهد کرد. این داده‌های علمی، مبنای تدوین برنامه‌های کلان ملی برای حفاظت از محیط زیست دریایی، مدیریت منابع شیلاتی و توسعه پایدار سواحل استراتژیک مکران قرار می‌گیرد.

شناور تحقیقاتی کاوشگر خلیج فارس پیش‌تر طی سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰، تعداد ۹ گشت موفق اقیانوس‌شناسی را در خلیج فارس و دریای عمان به انجام رسانده است و اینک برای دهمین بار عازم مأموریتی ملی در خدمت علم و توسعه دریامحور کشور خواهد شد.