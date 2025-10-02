احدی: قاتل راننده داغستانی در آستارا شناسایی شد

سرهنگ مرتضی احدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی وقوع قتل پیرمرد ۷۲ ساله در آستارا، تحقیقات پلیس برای شناسایی عاملان این جنایت آغاز شد و کارآگاهان پلیس آگاهی با تلاش‌های شبانه‌روزی موفق شدند دو متهم اصلی ۴۹ و ۵۲ ساله پرونده را دستگیر کنند.

وی افزود: در بازجویی‌های اولیه، متهم ۵۲ ساله نه تنها به قتل مرد ۷۲ ساله اعتراف کرد بلکه به صراحت اذعان داشت که چندی پیش در قتل مرد راننده ترانزیت داغستانی نیز که پائیز ۱۴۰۳ جسد وی در حاشیه شهر کشف شده بود و تا پیش از این به عنوان پرونده‌ای جداگانه در دست بررسی قرار داشت دست داشته است.

فرمانده انتظامی آستارا با اشاره به جزئیات این اعتراف ادامه داد: متهم اعتراف کرد که جنایت علیه تبعه داغستانی را با همدستی فرد دیگری و با انگیزه سرقت دلارهای وی مرتکب شده است.

سرهنگ احدی تصریح کرد: با اعترافات متهم، ابعاد تازه‌ای از پرونده روشن و بدین ترتیب با شناسایی هویت همدست وی در مدت کوتاهی متهم دوم پرونده نیز توسط پلیس دستگیر شد.

وی با بیان اینکه متهمان برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند، تأکید کرد: پلیس با اشراف اطلاعاتی خود اجازه نخواهد داد هیچ فرد یا گروهی امنیت عمومی شهرستان را خدشه‌دار کند و شهروندان می‌توانند با اطمینان خاطر نسبت به حفظ آرامش اجتماعی همکاری خود را با پلیس ادامه دهند.