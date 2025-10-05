بررسی قضایی علت فوت بانوی جوان مهابادی در جریان است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهراب پوراکبر در این زمینه اظهار کرد: در زمینه علت فوت بانوی جوانی در این شهرستان، پرونده قضایی تشکیل شده است و تحقیقات لازم در این زمینه در حال بررسی است.

وی اضافه کرد: پس از اتمام تحقیقات در این زمینه و مشخص شدن علت یا علل فوت وی، در صورت صلاح‌دید مراجع قضایی، اطلاع رسانی لازم از طریق رسانه‌ها انجام می‌شود.

دادستان عمومی و انقلاب اسلامی مهاباد از فعالان فضای مجازی و رسانه‌های این شهرستان خواست از انتشار گمانه‌زنی‌ها، شایعات و مطالب بدون ذکر منبع در این زمینه خودداری کنند.

در برخی پایگاه‌های خبری، موضوع قتل یک زن توسط همسرش و خاکسپاری مخفیانه وی در یکی از روستاهای این شهرستان منتشر شده است.

به گفته این منابع، متهم دستگیر و به قتل اعتراف کرده و جنازه مقتول پس از نبش قبر، به پزشکی قانونی تحویل داده شده است.