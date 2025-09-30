احدی: قاتلان مرد ۷۲ ساله آستارایی دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مرتضی احدی ظهر سه شنبه در گفتگو با رسانه ها، اظهار کرد: در پی وصول خبری مبنی بر وقوع یک فقره قتل مردی ۷۲ ساله در سطح شهرستان آستارا، با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع، کارآگاهان پلیس آگاهی این فرماندهی با استفاده از شیوه های نوین کشف جرم و تحقیقات پلیسی، سرنخ هایی از قاتلان به دست آوردند.

وی افزود: ماموران پس از هماهنگی با مرجع قضائی و طی یک عملیات غافلگیرانه متهمان را در مخفیگاهشان دستگیر و از متهمان تعداد یک قبضه سلاح گرم و یک قوطی افشانه دفاع شخصی کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان آستارا با بیان اینکه متهمان ۴۹ و ۵۲ ساله در تحقیقات اولیه پلیس، در مواجهه با دلایل و مستندات موجود به بزه انتسابی اعتراف کردند، تصریح کرد: برابر اعتراف متهمان علت وقوع قتل اختلافات شخصی با مقتول بوده است.

این مقام انتظامی در پایان با تاکید بر عزم جدی پلیس برای برخورد قاطع با جرایم خشن و اخلال گران نظم عمومی خاطرنشان کرد: متهمان با تشکیل پرونده، جهت ادامه روند قانونی تحویل مراجع قضائی شدند.