کشف بیش از ۶ کیلوگرم موادمخدر در آستارا؛ قاچاقچی ۴۷ ساله دستگیر شد

سرهنگ مرتضی احدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه موادمخدر ریشه بسیاری از جرائم، ناهنجاری‌ها و آسیب‌های اجتماعی است، اظهار کرد: مبارزه با سوداگران مرگ و پیشگیری از اعتیاد همواره در اولویت ماموریت‌های پلیس قراردارد.

وی ادامه داد: در اجرای طرح مبارزه با سوداگران مرگ و در پی بررسی گزارش واصله مبنی بر کشت، توزیع و فروش انواع موادمخدر در این شهرستان، بررسی موضوع به طور ویژه در دستور کار عوامل یگان امداد شهرستان آستارا قرارگرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان آستارا با اشاره به اینکه ماموران انتظامی این شهرستان پس از انجام اقدامات فنی و استفاده از شگردهای پلیسی اقدام به شناسایی فروشنده و محل کشت و نگهداری مواد مخدر کرده و پس از هماهنگی قضائی طی انجام عملیاتی ضربتی متهم را دستگیر کردند، افزود: ماموران یگان امداد این فرماندهی به مقدار ۶ کیلو و ۴۰ گرم مواد مخدر از نوع گراس و گل در بازرسی از منزل ویلایی واقع در یکی از روستاهای سطح شهرستان کشف کردند.

این مقام انتظامی تصریح کرد: در این راستا متهم ۴۷ ساله دستگیر و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

احدی افزود: پلیس در راستای خدمت گزاری مطلوب به مردم بسترهای ارتباطی خوبی چون سامانه ۱۲۸ را راه اندازی کرده و با دریافت اخبار و گزارشات در خصوص موادمخدر در راستای انجام بهتر مأموریت‌ها با مشارکت آنها، گام بر می‌دارد.