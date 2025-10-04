مریم نیکزادفر، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: روز گذشته، سامانه ناپایدار جوی آسمان استان را تحت تأثیر قرار داد و در مناطق مختلف، شاهد پوشش ابر و بارش‌های پراکنده بودیم.

وی افزود: طبق الگوهای پیش‌یابی، این شرایط تا صبح روز یکشنبه ادامه خواهد داشت و آسمان استان نیمه‌ابری تا ابری پیش‌بینی می‌شود که در برخی ساعات با افزایش ابر و بارش پراکنده همراه است.

کارشناس هواشناسی گلستان گفت: از روز یکشنبه به‌تدریج از میزان ناپایداری‌ها کاسته می‌شود و بر اساس تحلیل نقشه‌های هواشناسی، از یکشنبه تا چهارشنبه هفته آینده، آسمان استان صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و جو پایداری بر منطقه حاکم خواهد شد.