ملاحی: هوای پایدار و افزایش دما تا پایان هفته

سمیه ملاحی، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: وضعیت جوی گلستان تا پایان هفته جاری به نسبت پایدار پیش‌بینی می‌شود و آسمان بیشتر مناطق صاف تا قسمتی ابری خواهد بود.

وی افزود: در برخی ساعات ممکن است شاهد افزایش گرد و غبار در برخی نقاط استان باشیم که این موضوع باعث کاهش کیفیت هوا و دید افقی خواهد شد.

ملاحی با اشاره به روند دمایی استان، افزود: دمای هوا طی روزهای آینده روندی افزایشی خواهد داشت و بیشینه دما در روز پنجشنبه در نیمه شرقی استان به ۳۵ درجه سانتی‌گراد می‌رسد که این روز گرم‌ترین روز هفته خواهد بود.

وی تأکید کرد: این افزایش دما می‌تواند با توجه به شرایط جوی، به ایجاد گرمای محسوس در استان منجر شود.

کارشناس هواشناسی استان همچنین از مردم خواست در مواجهه با گرد و غبار احتمالی از ماسک استفاده کنند و از ترددهای غیرضروری در فضای باز خودداری کرده تا سلامت آن هاحفظ شود.