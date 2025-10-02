صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان آخرین وضعیت جوی کشور گفت: امروز (پنجشنبه، ۱۰ مهر) ابرناکی و بارش پراکنده در شرق اردبیل، استانهای ساحلی خزر و در ارتفاعات خراسان شمالی ادامه خواهد داشت.
وی افزود: فردا (جمعه، ۱۱ مهر) در غالب مناطق کشور جوی آرام و پایدار مستقر میشود.
افزایش ابر و رگبار پراکنده در شمال و شمال شرق
ضیائیان بیان کرد: روز شنبه (۱۲ مهر) در شرق سواحل دریای خزر، ارتفاعات البرز شرقی، خراسان شمالی و ارتفاعات شمال خراسان رضوی افزایش ابر، وزش باد و رگبار پراکنده رخ میدهد. در مناطق شمال شرق و شرق کشور نیز وزش باد شدید، گاهی همراه با گرد و خاک پیشبینی میشود.
رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا ادامه داد: روز یکشنبه (۱۳ مهر) در شرق، جنوب شرق و مرکز کشور وزش باد شدید و گاهی گرد و خاک ادامه خواهد داشت و در سایر مناطق جو آرام و پایدار خواهد بود.
نوسانات دما در شمال و شمال غرب کشور
وی تصریح کرد: نوار شمالی کشور، بهویژه سواحل دریای خزر، طی امروز (۱۰ مهر) کاهش نسبی دما و از روز جمعه تا یکشنبه افزایش دما را تجربه خواهد کرد.
پیشبینی وضعیت هوای تهران
ضیائیان با اشاره به وضعیت جوی پایتخت گفت: آسمان تهران امروز صاف تا کمی ابری و گاهی همراه با افزایش باد خواهد بود. حداقل دما ۱۶ و حداکثر دما ۲۸ درجه سانتیگراد پیشبینی میشود.
تخریب محصولات کشاورزی؛ هشدار بارش و سرمای شدید
به گزارش مهر، براساس هشدار سازمان هواشناسی، زعفرانکاران خراسان جنوبی و خراسان رضوی باید توجه داشته باشند که از روز یکشنبه (۱۳ مهر) تا روز سهشنبه (۱۵ مهر) هفته آینده هوا به شدت سرد میشود.
همچنین کشاورزانی که در گلستان محصول پنبه دارند، تنها چند ساعت فرصت دارند محصولات خود را به مکانهای مسقف منتقل کنند، زیرا بارشهای نسبتاً سنگینی آغاز خواهد شد.
