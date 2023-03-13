خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: راه‌آهن یکی از مهمترین زیرساخت‌های حمل و نقل محسوب می‌شود که به عنوان یکی از نیازهای اساسی برای توسعه و پیشرفت به‌ویژه در عرصه اقتصادی مورد نیاز است.

استان بوشهر علی رغم موقعیت و جایگاه استراتژیکی که در عرصه اقتصادی کشور دارد، هنوز به خط ریل سراسری متصل نشده است و پروژه راه‌آهن بوشهر- شیراز در ایستگاه بی پولی متوقف مانده است.

در حالی ۱۵ سال از زمان آغاز پروژه راه‌آهن بوشهر- شیراز می‌گذرد که پیشرفت فیزیکی آن به ۱۰ درصد هم نرسیده است.

پروژه راه‌آهن شیراز - بوشهر - عسلویه با طول ۶۵۵ کیلومتر در ۱۱ قطعه تعریف شده است که قطعات ۹ تا ۱۱ در استان بوشهر و مابقی در استان فارس واقع شده است.

از این ۱۱ قطعه، دو قطعه از سمت شیراز به طول ۱۰۰ کیلومتر، ۵۰ درصد در زیرسازی پیشرفت فیزیکی دارد و از سمت بوشهر نیز قطعه ۱۱ که به بوشهر متصل می‌شود، به طول ۴۰ کیلومتر حدود ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

دو قطعه سخت این مسیر ریلی در استان بوشهر به طول ۲۵ کیلومتر قرار دارد. در این قطعه مسیر ۵.۵ کیلومتر پل و تونل وجود دارد و مسیر شرایط توپوگرافی بسیار سختی دارد.

این قطعه از پروژه، ۱۰ تونل و ۹ دستگاه پل خاص دارد که موجب شده است که این ۲۵ کیلومتر از اهمیت خاصی برخوردار باشد.

راه‌آهن بوشهر به عنوان یک طرح ملی دیده شود

رئیس مجمع نمایندگان استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت اتصال استان بوشهر به خط ریل سراسری بیان کرد: تکمیل راه‌آهن بوشهر را نباید یک مطالبه استانی دید بلکه این پروژه برای کل کشور ارزش بسیار بالایی دارد.

غلامحسین کرمی اضافه کرد: سال‌ها از آغاز پروژه راه‌آهن بوشهر - شیراز می‌گذرد ولی هنوز این پروژه تکمیل نشده و علیرغم وعده‌های مسئولان و دولت‌های مختلف، اعتبارات مورد نیاز برای آن تکمیل نشده است.

پروژه راه‌آهن بوشهر - شیراز را نباید منطقه‌ای ببینیم چرا که برای کل کشور مفید است و باید ملی دیده شود وی با اشاره به اینکه انتظار داریم مسئله راه‌آهن بوشهر جدی‌تر دنبال شود ادامه داد: نیاز است که موضوع تأمین اعتبار راه‌آهن بوشهر - شیراز جدی‌تر از سوی دولت دنبال شود.

رئیس مجمع نمایندگان استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه این پروژه مطالبه طولانی مردم استان بوشهر است افزود: این طرح را به عنوان پروژه بوشهر و شیراز و منطقه‌ای نبینیم و باید به صورت ملی دیده شود.

وی تاکید کرد: اگر به صورت منطقه‌ای و استانی به این پروژه نگاه شود، پیشرفتی را شاهد نخواهیم بود ولی مسئله مهم این است که پروژه راه‌آهن بوشهر - شیراز برای کل کشور مفید است و باید ملی دیده شود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه دولت برای تکمیل راه‌آهن بوشهر - شیراز اظهار داشت: دولت عزمی جدی برای تکمیل پروژه راه‌آهن بوشهر شیراز دارد و شاهد تصمیمات خوبی در این زمینه هستیم.

سید محمود دستغیبی با اشاره به استفاده از تهاتر نفتی برای تأمین اعتبارات پروژه راه‌آهن بوشهر - شیراز خاطرنشان کرد: رئیس جمهور و هیئت دولت در سفر به استان بوشهر بر تأمین اعتبارات این پروژه تاکید کردند.

وی بیان کرد: طول محور راه‌آهن شیراز - بوشهر- عسلویه ۶۵۵ کیلومتر است که حدود ۱۴۰ کیلومتر از مسیر شیراز بوشهر در استان بوشهر قرار دارد و محور بوشهر به سمت عسلویه به طول ۲۰۵ کیلومتر طراحی شده است.

لزوم تکمیل راه‌آهن بوشهر- شیراز

امام جمعه بوشهر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یکی از مطالبات جدی و دیرینه مردم استان بوشهر، اتصال به خط راه‌آهن سراسری است که تاکنون از این مهم محروم مانده‌اند.

آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری به مشکلات تأمین اعتبار پروژه راه‌آهن بوشهر - شیراز اشاره کرد و افزود: انتظار داریم که زمینه تأمین اعتبار و تسریع در تکمیل این پروژه مهم انجام شود.

وی با اشاره به ارزش راهبردی پروژه راه‌آهن بوشهر - شیراز تاکید کرد: استان بوشهر در عرصه اقتصادی دارای ظرفیت بسیار بالایی است و اتصال به راه‌آهن نقش مهمی در این زمینه خواهد داشت.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر بیان کرد: در سفر اول دولت این پروژه در دستور کار بود ولی به نتیجه نرسید و در سفر دوم پیشنهاد شد که این پروژه جدی‌تر دنبال شود.

تأمین اعتبار راه‌آهن بوشهر با تهاتر

مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی نیز در نشست شورای برنامه ریزی استان بوشهر اظهار داشت: یکی از مطالبات اساسی مردم استان بوشهر اتصال به شبکه ریلی است که در این راستا اقدامات لازم صورت می‌گیرد.

وی با اشاره به قرار گرفتن اعتبار مورد نیاز برای تکمیل خط ریلی بوشهر به شیراز در پروژه‌های تهاتری وزارت راه و شهرسازی بیان کرد: این یک پروژه راهبردی است که چهار قطعه آن در حال واگذاری به پیمانکار است.

وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: خط ریلی بوشهر به شیراز دارای ۴۵۰ کیلومتر طول ریل گذاری بسیار سنگین است که به ۱.۲ میلیارد یورو اعتبار برای تکمیل شدن نیاز دارد.

وی با اشاره به اینکه این پروژه ۱۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، افزود: پیگیری لازم برای تسریع در تکمیل این پروژه مهم و زیرساختی با جدیت دنبال می‌شود.

برنامه ویژه برای تکمیل راه‌آهن بوشهر - شیراز

رئیس جمهور نیز در صحبت‌های خود در دور دوم سفر به بوشهر تکمیل این خط راه آهن را یکی از مطالبات اصلی مردم بوشهر عنوان کرده و البته به مردم این مژده را داده است که اعتبار مورد نیاز به این طرح اختصاص می‌یابد و این راه آهن از بن بست خارج خواهد شد.

آن گونه که رئیس جمهور از مسئولان مربوطه مطالبه کرده است به نظر می‌رسد طی سال‌های آتی این پروژه تکمیل می‌شود و به یکی از مهمترین زیر ساخت‌های کشور برای انتقال کالا و حمل و نقل از بنادر جنوبی به مرکز کشور تبدیل می‌شود.

استان بوشهر با برخورداری از ظرفیت‌های فراوان در حوزه انرژی، بنادر و گمرکات، کشاورزی، انرژی هسته‌ای، معادن و… نقش مهمی در تولید ناخالص ملی و تأمین نیازهای کشور ایفا می‌کند ولی همچنان در زمینه زیرساخت‌ها با مشکلات فراوانی روبرو است.

انتظار می‌رود با پیگیری مسئولان استان بوشهر، وعده‌های رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت در مورد پروژه راه‌آهن بوشهر با جدیت دنبال شده و تا حصول نتیجه نهایی پیگیری شود.