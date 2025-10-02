یک هزار و ۶۰۰ کیلو گرم فرآورده خام دامی غیر بهداشتی در اراک شناسایی شد

ابوالفضل حمزه لوییان در گفتگو باخبرنگار مهر اظهار کرد:واحدهای نگهداری و عرضه فرآورده های خام دامی شهرستان اراک توسط کارشناسان دامپزشکی با جدیت نظارت می شوند.

وی افزود: پیروی بازدیدهای به عمل آمده توسط همکاران واحد نظارت دامپزشکی اراک از واحد های نگهداری و عرضه فرآورده های خام دامی، مقدار یک هزار و 600 کیلوگرم گوشت مرغ فله و تاریخ گذشته کشف و ضبط شد.

رئیس اداره دامپزشکی اراک گفت: موارد ضبطی با توجه به نقض آشکار دستورالعمل‌های بهداشتی و غیر بهداشتی بودن آن با دستور قضایی از چرخه انسانی حذف شد.

حمزه لوییان بیان کرد: انتظار است شهروندان تنها فرآورده‌های پروتئینی دامی که مورد تایید دامپزشکی است و در مراکز معتبر و تحت نظارت عرضه می شود را تهیه و استفاده کنند.