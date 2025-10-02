  1. استانها
  2. مرکزی
۱۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۷:۳۱

یک هزار و ۶۰۰ کیلو گرم فرآورده خام دامی غیر بهداشتی در اراک شناسایی شد

یک هزار و ۶۰۰ کیلو گرم فرآورده خام دامی غیر بهداشتی در اراک شناسایی شد

اراک- رئیس اداره دامپزشکی شهرستان اراک گفت: یک‌هزار و ۶۰۰ کیلوگرم گوشت مرغ غیر بهداشتی و تاریخ گذشته با هوشیاری کارشناسان دامپزشکی این استان کشف و ضبط شد.

ابوالفضل حمزه لوییان در گفتگو باخبرنگار مهر اظهار کرد:واحدهای نگهداری و عرضه فرآورده های خام دامی شهرستان اراک توسط کارشناسان دامپزشکی با جدیت نظارت می شوند.

وی افزود: پیروی بازدیدهای به عمل آمده توسط همکاران واحد نظارت دامپزشکی اراک از واحد های نگهداری و عرضه فرآورده های خام دامی، مقدار یک هزار و 600 کیلوگرم گوشت مرغ فله و تاریخ گذشته کشف و ضبط شد.

رئیس اداره دامپزشکی اراک گفت: موارد ضبطی با توجه به نقض آشکار دستورالعمل‌های بهداشتی و غیر بهداشتی بودن آن با دستور قضایی از چرخه انسانی حذف شد.

حمزه لوییان بیان کرد: انتظار است شهروندان تنها فرآورده‌های پروتئینی دامی که مورد تایید دامپزشکی است و در مراکز معتبر و تحت نظارت عرضه می شود را تهیه و استفاده کنند.

کد خبر 6609482

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها