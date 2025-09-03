معدوم سازی ۶ هزار کیلوگرم فرآورده غیرقابل مصرف‌ در ساوه

مهدی کلانتر قریشی هرندی در گفتگو با خبرنگارمهر، بر اهمیت نظارت مستمر بر دامها و فرآوردههای دامی تاکید کرد و گفت: اداره دامپزشکی شهرستان ساوه در پنج ماهه امسال با انجام بازدیدهای منظم، نمونهگیریهای دقیق و نظارت بر واکسیناسیون دامها، سلامت دامها و فرآوردههای دامی و امنیت غذایی شهرستان را تضمین کرده است.
رئیس دامپزشکی ساوه افزود: همچنین در واحد طیور، از ۵۵ واحد مرغداری گوشتی با ظرفیت بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار قطعه جوجه ریزی و هشت واحد مرغداری تخمگذار با ظرفیت بیش از ۶۹۰ هزار قطعه جوجه ریزی، ۵۹۳ نمونه جهت پایش بیماری آنفلوانزا و بیش از ۷۶ مورد بازدید بهداشتی قبل از جوجه ریزی و پنج مورد نظارت بر واکسیناسیون آنفلوانزای فوق حاد در واحدهای تخم گذار انجام شد.
کلانتر قریشی هرندی اظهار کرد: در واحد دارو و درمان، بازدید از ۹ داروخانه، ۴ درمانگاه، یک کلینیک دامپزشکی، یک بیمارستان، پنج مرکز مایهکوبی و هفت مرکز تولید دارو و مکمل و مواد ضدعفونی انجام شد تا کیفیت خدمات و داروهای دامپزشکی تضمین شود.
وی همچنین در حوزه نظارت بر فرآوردههای خام دامی گفت: در پنج ماهه سال جاری بیش از ۲ هزار و ۶۰۰ مورد بازدید از مراکز عرضه و تولید فرآوردههای خام دامی صورت گرفت و بیش از ۶ هزار کیلوگرم فرآورده غیرقابل مصرف ضبط، معدوم و از چرخه مصرف خارج گردید، همچنین ۳۲ گشت مشترک با سایر نهادها برای کنترل بهداشتی بازار انجام شد.
رئیس دامپزشکی ساوه ادامه داد: در واحد پرورش آبزیان، بازدید از ۱۲ استخر سردآبی، ۱۱ استخر گرمآبی، یک مرکز پرورش ماهی زینتی و یک مرکز پرورش ماهیان خاویاری انجام شد و نمونهگیری برای پایش بیماریها صورت گرفت.
کلانتر قریشی افزود: در واحد بهداشت و پیشگیری از بیماریهای دامی، جمعیت دام سبک بیش از ۱۷۰ هزار رأس و جمعیت دامی سنگین بیش از ۳۲ هزار رأس گزارش شده است و واکسیناسیون بیماریهای دامی مانند تب برفکی و شاربن بهصورت گسترده و رایگان انجام شد.
وی اضافه کرد: اداره دامپزشکی ساوه با پایش مستمر، آموزش همکاران و همکاری با سایر ارگانها، سلامت دامها و فرآوردههای دامی را حفظ کرده و امنیت غذایی شهرستان را تضمین میکند.
