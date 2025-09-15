به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضایی اظهار کرد: امسال ۴۶ هزار و ۵۴۲ مورد بازدید از مراکز تولید، توزیع، نگهداری و عرضه فرآورده‌های خام دامی در استان مرکزی انجام شد که در نتیجه آن ۳۵ هزار و ۸۵ کیلوگرم فرآورده غیر بهداشتی با هوشیاری کارشناسان و همکاری شهروندان کشف، ضبط و از چرخه مصرف انسانی خارج شد.

وی افزود: بر اساس بازرسی‌های انجام شده، در پنج‌ماهه امسال یک‌هزار و ۱۴۴ مورد تخلف بهداشتی توسط دامپزشکی استان ثبت شد که از این میان ۸۵ مورد جهت رسیدگی و اعمال جرایم به مراجع قانونی و قضائی معرفی شده‌اند.

رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی دامپزشکی استان ادامه داد: در این بازه زمانی، با کشتار ۷۸ هزار و ۷۶۸ رأس دام سنگین و سبک در کشتارگاه‌های دام استان، سه هزار و ۸۶۱ هزار تن گوشت قرمز استحصال و همچنین با کشتار ۱۶ میلیون و ۲۲۴ هزار قطعه مرغ در کشتارگاه‌های طیور، ۳۳ هزار و ۳۵۴ تن گوشت مرغ تولید و روانه بازار مصرف شد.

رضایی با اشاره به بازدیدهای بهداشتی از کشتارگاه‌های استان مرکزی بیان کرد: در پنج‌ماهه امسال ۳۸۳ لاشه دام و ۱۹۴ هزار و ۴۴۲ قطعه طیور به دلیل مشکلات بهداشتی ضبط و از چرخه مصرف انسانی خارج شد.

وی با اشاره به شناسایی موارد غیر بهداشتی و متخلفان عرضه و حمل فرآورده‌های خام دامی گفت: شماره ۱۵۱۲ و تلفن‌های ادارات دامپزشکی شهرستان‌ها همواره آماده پاسخگویی به همشهریان است.