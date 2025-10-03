حجتالاسلام عبدالحمید صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دنیا معمولاً از پیری گریزان است و تلاش میکند خود را جوان نشان دهد. مردم جامعه نیز میکوشند از سنتهای قدیمی فاصله بگیرند و خود را متجدد و با کلاس معرفی کنند. این رویکرد یکی از ویژگیهای گذار از سنت به مدرنیته است که البته مزایا و آسایشهایی نیز دارد، اما نباید موجب فراموشی گوهرهای ارزشمند سنتی شود.
پژوهشگر حوزه عفاف و حجاب افزود: یکی از این گوهرهای گرانبها که در گذشته وجود داشت، واسطهگری ازدواج بود؛ یعنی خانوادهها و بزرگترها نقش واسطه را بین دختران و پسران مجرد ایفا میکردند تا مسیر ازدواج فراهم شود. اما متأسفانه این فرهنگ امروز از کمرنگ شده و فقدان آن، زمینهساز بخشی از مشکلات عفاف و پاکدامنی در جامعه است.
وی با تأکید بر اینکه رفع نیازهای عاطفی و جنسی از مسیر حلال موجب تحکیم عفاف میشود، بیان کرد: اگر نیازهای طبیعی افراد برآورده شود، چشم و دل فرد آرام میگیرد و گرایش به بیبندوباری یا نامحرم پیدا نمیکند. دین اسلام برای رفع این نیازها، ازدواج را توصیه کرده است. اما با کمرنگ شدن نقش خانوادهها در واسطهگری ازدواج و افزایش فردگرایی، امروز بسیاری از جوانان بدون اطلاع یا رضایت خانواده همسر خود را انتخاب میکنند.
صادقی گذار جامعه از «خانوادههای گسترده» به «خانوادههای هستهای»، از «جمعگرایی به فردگرایی» و جایگزینی مرجعیت سلبریتی ها و رسانهها بجای علما و دانشمندان را از شاخصههای مدرنیته دانست و گفت: در گذشته، پدر و مادر بیوقفه به دنبال یافتن عروس یا داماد مناسب برای فرزندشان بودند، حتی همسایهها و اقوام با نیتی خیر در این امر دخالت میکردند، اما امروز این رفتارها با برچسب فضولی و تمسخر همراه است.
پژوهشگر حوزه عفاف و حجاب با اشاره به نقش بازارهای غیررسمی همسریابی گفت: واقعیت این است که در جامعه نیاز به همسر وجود دارد و همین نیاز موجب میشود عدهای از این فضا سوءاستفاده کنند. چه در مسیر حلال مانند ازدواج دائم یا موقت، و چه به شکل حرام و غیرقانونی.
وی راهکار این مشکل را ایجاد و تقویت واسطهگری رسمی ازدواج دانست و خاطرنشان کرد: سایتهای رسمی همسانگزینی، اپلیکیشنهای معتبر و مؤسسات فرهنگی میتوانند این خلأ را پر کنند و با اعتبار و نظارت لازم، زمینه ازدواج جوانان را فراهم سازند. نقشآفرینی ارگانهای حاکمیتی و فعالان فرهنگی در این عرصه ضروری است.
صادقی تاکید کرد: اگر میخواهیم عفاف در جامعه نهادینه شود، باید نیازهای عاطفی و جنسی جوانان از مسیر شرعی و قانونی تأمین شود. جوانی که امکان ازدواج ندارد، ممکن است به سمت روابط ناسالم کشیده شود. حتی اگر خوشبینانه به ازدواج موقت فکر کنیم، آنچه امروز در جامعه دیده میشود فراتر از آن و ورود به عرصه حرام است. بنابراین احیای سنت واسطهگری ازدواج ضرورتی فوری و جدی برای سلامت فرهنگی و اخلاقی جامعه است.
