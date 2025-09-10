آغاز زندگی مشترک ۵۰ زوج کم برخوردار در جوار بارگاه منور امام رضا(ع)

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا خالصی، مسئول کاروان ازدواج زوج‌های جوان کم برخوردار اظهار کرد: «ضیافت رضوان»، نامی است که بر این برنامه پرمهر نهاده‌اند تا ۵۰ زوج جوان کم‌برخوردار با همت خیرین و نیکوکاران، زندگی مشترکشان را در جوار بارگاه ملکوتی ثامن الحجج (ع)، آغاز کنند.

مسئول کاروان ازدواج زوج‌های جوان کم برخوردار بیان کرد: همزمان با نوای ملکوتی یا ثامن الحجج، زوج‌های جوان با عبور از باب الجواد (ع)، وارد حرم مطهر رضوی می‌شوند. این کاروان پس از تشرف به صحن پیامبر اعظم (ص)، از صحن آزادی و سپس صحن پنجره فولاد عبور کرده و نهایتاً با حضور در رواق دارالاحجة، مراسم خطبه عقد خود را در فضایی معنوی و سرشار از نور الهی برگزار می‌کنند.

وی گفت: امروز روز بسیار مبارکی است چون شاهد حضور زوج‌های جوانی از سراسر ایران هستیم که در این فضای نورانی گرد هم آمده‌اند تا آغاز زندگی مشترکشان را در جوار امام رضا (ع) جشن بگیرند.

خالصی با اشاره به اینکه سهمیه زوج‌ها از سه ماه قبل به استان‌ها اعلام شده، ادامه داد: هر چند برخی به دلیل مشکلات حمل و نقل نتوانستند حضور یابند، اما زوج‌های جوانی از سراسر شهرهای ایران را امروز در کنار خود داریم تا سه روز را در این فضای نورانی تجربه کنند و ضمن بهره‌مندی از معنویات حرم، با دلی سرشار از امید و توکل، راهی خانه‌های بخت شوند.

مسئول کاروان ازدواج زوج‌های جوان کم برخوردار با قدردانی از مشارکت آستان قدس رضوی در اجرای این طرح، بیان می‌کند: همکاری بسیار خوبی را از سوی تمام بخش‌های آستان قدس رضوی شاهد بودیم و حضور و همکاری خدام، باعث دلگرمی و آرامش این زوج‌ها بود.