پیوند صدساله در روز میلاد نبوی؛ «عقد بالا سر حضرت» در حرم رضوی

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- فاطمه سعادتیان نیک: امروز، به بهانه مراسم عقد یکی از همکاران رسانه‌ای، توفیق تشرف به حرم مطهر رضوی نصیبم شد؛ جایی که در میان عطر گلاب و زمزمه صلوات، به گفتگو با پژوهشگر حوزه عفاف و حجاب، عروس و دامادی که اشک شوق وصال چشمانشان را می‌درخشاند و مادری که از عمق جان لبخند رضایت بر لب داشت، نشستم. روایتی از این لحظات ناب و صحنه‌های پرشور، در ادامه این گزارش پیش روی شماست.

مشهد الرضا (ع) در تب‌وتاب میلاد پیامبر اعظم (ص) و امام جعفر صادق (ع) غرق در نور و سرور است؛ صحن‌ها و رواق‌های حرم امام رضا (ع) با زمزمه صلوات و بوی گلاب، میزبان دل‌هایی است که پیمان‌های عاشقانه خود را به ضریح سپرده‌اند. در میان شور جشن‌ها، یکی از آئین‌های قدیمی که نگاه‌ها را به خود جلب می‌کند، «عقد بالا سر حضرت» است؛ رسمی صدساله که سایه رحمت امام مهربانی‌ها را بر آغاز زندگی‌ها می‌گستراند.

هنگامی‌که افراد از اقصی نقاط کشور به حرم مطهر رضوی مشرف می‌شوند، نقطه کانونی‌شان رسیدن به ضریح و زیارت آن بوده و شاید بسیاری از افراد تمرکزشان بر نمازخواندن، دعاکردن و… است، اما حرم مطهر امام رضا (ع) جاذبه‌های دیدنی بسیاری دارد که میراث فرهنگی و دینی ماست که ارزشمند هستند و باید آنها را بشناسیم و یکی از مرسوم‌ترین مراسم در مشهد در خصوص آئین ازدواج برگزاری عقد در قسمت فوقانی مرقد مطهر امام رضا (ع) است که قدمتی ۱۰۰ ساله دارد و علاوه بر مجاوران، زائران نیز مراسم عقد خود را در حرم امام رضا (ع) برگزار می‌کنند.

این مراسم که محل برگزاری‌اش رواق دارالحجه و شیخ طوسی است، سال‌هاست هم مجاوران و هم زائران را به پیوندی معنوی و مبارک گره می‌زند. برافراشته‌شدن سفره عقد در جوار ضریح و قرائت خطبه توسط عاقد شرعی در فضایی آمیخته با اشک شوق و لبخند رضایت، صحنه‌ای است که کمتر کسی می‌تواند بی‌تفاوت از کنار آن عبور کند. صدای خطبه با انعکاس در طاق‌های مزین به آیات قرآن و نقوش اسلیمی، حال و هوایی را رقم می‌زند که گویی فرشتگان نیز شاهد و ناظر این عهد مقدس‌اند.

این مراسم، تنها یک پیوند زناشویی نیست، بلکه ادامه روایتی تاریخی است که به گفته اسناد آستان قدس، قدمتی بیش از ۵ قرن در این مکان دارد. از عقدنامه‌های کهن تا برنامه‌های جدیدی چون «حسنا» و «سبک زندگی رضوی»، همه نشان از اهتمام آستان قدس به ساده‌زیستی، تسهیل ازدواج و تحکیم بنیان خانواده دارد.

روز ولادت پیامبر (ص)، با محوریت امت واحده اسلامی و پیام عشق و رحمت، بهترین فرصت برای برپایی چنین مراسم‌هایی است که دل‌ها را بر محور ایمان و محبت جمع می‌کند. حضور خانواده‌ها، اشک‌های پدر و لبخند مادر، دست‌های لرزان عروس و داماد و نگاه عاشقانه‌شان به یکدیگر، همه در فضای ملکوتی حرم، جلوه‌ای مضاعف می‌یابد.. «عقد بالا سر حضرت» در این روز، نه تنها یادآور عهد میان دو انسان، که نشانه پیمانی ابدی با آرمان‌های آسمانی دین و اخلاق است.

ازدواج در سنین مناسب عامل تحکیم عفاف در جامعه

در همین رابطه حجت الاسلام عبدالحمید صادقی، پژوهشگر حوزه عفاف و حجاب، با تأکید بر اینکه امانت‌داری در زندگی مشترک شامل حفظ حرمت و اعتماد متقابل زن و شوهر در خانه، اجتماع و حتی فضای مجازی است، اظهار کرد: ملاک‌های ظاهری چون ثروت، مدرک تحصیلی و موقعیت شغلی در نبود امانت‌داری و اخلاق، نمی‌تواند ضامن خوشبختی باشد و بسیاری از ازدواج‌ها به همین دلیل ناکام می‌مانند.

پژوهشگر حوزه عفاف و حجاب دومین نکته را «پیوند عفاف و ازدواج» دانست و تشریح کرد: مرد و زنی که از نوجوانی عفاف را رعایت کرده‌اند، در زندگی مشترک یکدیگر را با عشق و اعتماد کامل می‌پذیرند و به دلیل نچشیدن لذت‌های حرام، همسر خود را بهترین می‌دانند. در مقابل، بی‌عفتی پیش از ازدواج یا در روابط بیرونی پس از آن، به سستی بنیان خانواده می‌انجامد.

صادقی عامل دیگر تحکیم عفاف در جامعه را ازدواج در سنین مناسب عنوان کرد و گفت: ازدواج بهنگام، پیش از دیر شدن، مانع از کشیده شدن جوانان به روابط ناسالم و جستجوی نیازهای عاطفی و جنسی در محیط‌های غیرشرعی می‌شود. متقابلاً، رعایت عفاف پیش از ازدواج نیز پایداری زندگی مشترک را تضمین می‌کند.

حال و هوای رواق دارالحجه

در ادامه عروسی که با چادری سپید و شال سفیدرنگ نشسته، با صدایی آرام اما پر از شوق می‌گوید: از کودکی همیشه آرزو داشتم روزی عقدم در کنار ضریح امام رضا (ع) خوانده شود.

وی ادامه می‌دهد: همراه پدر و مادرم بارها شاهد عقد زوج‌هایی در این مکان بودم و هر بار در دل می‌گفتم، چه خوب است آغاز زندگی‌ام با دعای زائرین و نگاه امام باشد.

عروس جوان نگاهش را به داماد می‌اندازد و لبخند می‌زند: وقتی خواستگاری آمدند، اولین شرط من همین بود؛ که عقدمان بالا سر حضرت باشد و خدا را شکر او هم پذیرفت.

وی با صدای بغض‌آلودی اضافه می‌کند: لحظه قرائت خطبه و شنیدن صلوات مردم، حس کردم تمام سختی‌ها و نگرانی‌هایم رنگ باخت. امیدوارم همان‌طور که این پیوند در کنار امام آغاز شد، همیشه برکت و آرامش در زندگی‌مان جاری باشد.

داماد با کت‌وشلواری ساده و لبخند محجوب، خاطره روز ثبت‌نام را تعریف می‌کند: وقتی فرم اینترنتی را پر کردیم، باورم نمی‌شد نوبت ما بیفتد درست روز میلاد پیامبر.

وی می‌گوید: از همان صبح با هیجان وارد حرم شدیم، اولین بار بود که می‌دیدم تا این اندازه سفره‌ها آذین شده‌اند و صحن‌ها پر از گل است.

داماد با لحنی آرام می‌افزاید: خطبه عقد که خوانده شد، حس کردم نه فقط به همسرم، که به امام رضا (ع) هم قول داده‌ام مرد خوبی باشم.

او به اهمیت سادگی مراسم اشاره دارد: اینجا خبری از تجمل و هزینه‌های سنگین نیست، همه‌چیز با صفا و معنویت پیش می‌رود.این روز، تا آخر عمرمان مثل یک عهد جاودان در ذهنم می‌ماند.

مادر عروس با چشمانی که برق اشک دارد می‌گوید: سال‌ها پیش خودم هم عقد بالاسر حضرت داشتم و امروز دخترم آمده تا همان برکت را تجربه کند.

وی ادامه می‌دهد: برای یک مادر، دعای امام و نگاه مردم هنگام صلوات، بزرگترین هدیه مراسم است.

وی با دستمال پارچه‌ای اشک‌هایش را پاک می‌کند و می‌گوید: این‌جا همه چیز ساده است ولی عظمتش در دل آدم موج می‌زند.دختر و داماد باید بدانند که زندگی پر از امتحان است، اما وقتی با نام خدا و امام شروع شود، محکم‌تر باقی می‌ماند.خوشحالم که در این روز فرخنده، در جمع زائران و مجاوران، شاهد آغاز زندگی‌شان بودم.

ازدواج یک پیمان مقدس و الهی است

مراسم که تمام می‌شود، عروس و داماد با شاخه‌های گل و بسته‌های متبرک از میان جمعیت خارج می‌شوند، و نگاه‌ها، همراهشان صلوات می‌فرستد. صدای نقاره‌خانه و زمزمه دعا، همچون بدرقه‌ای آسمانی، مسیرشان را تا بیرون صحن همراهی می‌کند. چند زوج دیگر منتظر نوبت‌اند و هر کدام در فکر رؤیایی که تا دقایقی بعد در این فضای نورانی محقق می‌شود.

«عقد بالا سر حضرت» نه یک مراسم معمولی، که یک سفر روحانی است؛ سفری که آغازش در کنار ضریح است و ادامه‌اش در کوچه‌پس‌کوچه‌های زندگی مشترک. در روز میلاد پیامبر رحمت (ص) و امام صادق (ع)، این مراسم یادآور پیوند زمین و آسمان است؛ عهدی ماندگار که نه‌فقط بین دو دل، که بین عاشقان و امام مهربانی‌ها بسته می‌شود.

پیمان ازدواج یک پیمان مقدس و الهی است که موجب آسایش و آرامش انسان می‌شود و از این طریق افراد به زندگی بهتر و بیشتر دلبستگی پیدا می‌کنند و همین امر موجب تقویت روحیه امید، تلاش، خلاقیت و سیر به‌سوی پیشرفت و کمال انسان می‌شود، همچنان که خداوند در قرآن فرموده است: وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکُمْ مِنْ أَنْفُسِکُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْکُنُوا إِلَیْهَا وَجَعَلَ بَیْنَکُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِی ذَٰلِکَ لَآیَاتٍ لِقَوْمٍ یَتَفَکَّرُونَ؛ از آیات خداوند این است که از خود شما همسرانی را آفرید تا بدان آرام گیرید و بین شما دوستی و مهربانی نهاد و اینها نشانه‌هایی است برای کسانی‌که اندیشه کنند.